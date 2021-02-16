Escalação do Palmeiras: Com time misto, Verdão se prepara para encarar Coritiba

O Palmeiras se reapresentou, nesta terça-feira (16), na Academia de Futebol e iniciou os trabalhos visando a partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, esboçando uma escalação titular.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Designer monta fusão de escudos das escolas de samba com clubes de futebol. Confira!Com apenas um dia para se preparar para o confronto, Abel Ferreira propôs um coletivo 11 contra 11, com ênfase em vários aspectos do jogo, como saída de bola, posicionamento, movimentações, finalização, entre outros.O atacante Wesley, em fase final de transição física, participou, mais uma vez, de todas as atividades. Emerson Santos, Gabriel Veron e Zé Rafael, por outro lado, permaneceram na parte interna do centro de excelência.