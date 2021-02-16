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Escalação do Palmeiras: Com time misto, Verdão se prepara para encarar Coritiba

Abel Ferreira mantém filosofia de mesclar equipe na reta final do Brasileirão para evitar desgastes, pensando na decisão da Copa do Brasil e na próxima temporada
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Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 14:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou, nesta terça-feira (16), na Academia de Futebol e iniciou os trabalhos visando a partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, esboçando uma escalação titular.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Designer monta fusão de escudos das escolas de samba com clubes de futebol. Confira!Com apenas um dia para se preparar para o confronto, Abel Ferreira propôs um coletivo 11 contra 11, com ênfase em vários aspectos do jogo, como saída de bola, posicionamento, movimentações, finalização, entre outros.O atacante Wesley, em fase final de transição física, participou, mais uma vez, de todas as atividades. Emerson Santos, Gabriel Veron e Zé Rafael, por outro lado, permaneceram na parte interna do centro de excelência.
Na filosofia de mesclar o time na reta final do Brasileirão, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Coritiba é: Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Lima; Gustavo Scarpa e Willian.
O Verdão entra em campo novamente na próxima quarta-feira (17), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira. A delegação alviverde embarca ainda nesta terça-feira rumo à capital paranaense.

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