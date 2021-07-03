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Escalação do Palmeiras: Com Rony e Breno Lopes, mas sem Dudu, Verdão finaliza preparação para enfrentar Sport

Atacantes treinaram sem restrições e está à disposição de Abel Ferreira; Dudu fez trabalhos de recondicionamento físico...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Neste sábado (3), o Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Sport pela 9° rodada do Brasileirão 2021. A comissão técnica comandou um treinamento tático com simulações de jogadas, transições e movimentações. Ao fim, foram aprimoradas cobranças de faltas e lances de linha de fundo.
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Rony e Mayke, que haviam desfalcado o Alviverde na última partida devido a pequenas lesões, se recuperaram e treinaram em tempo integral com o grupo, estando à disposição de Abel Ferreira. Além deles, Breno Lopes, substituído por desgaste muscular no intervalo do duelo contra o Internacional, também participou das atividades sem restrições.
Liberados pela FIFA para reestrearem pelo Palmeiras, Dudu e Pedrão, que se representaram na última quinta-feira (1), cumpriram cronograma de recondicionamento físico. Enquanto isso, Gabriel Veron deu sequência ao seu processo de transição física. O ponta Cria da Academia está evoluindo na sua recuperação e, recentemente, participou de um jogo-treino.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAinda sem poder contar com os reforços e com os convocados da Copa América, Abel Ferreira deve ter como a provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Renan (Felipe Melo) e Victor Luis; Danilo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony (Breno Lopes), Willian e Deyverson.
O Verdão vai a campo às 16h (horário oficial de Brasília) deste domingo (4) contra o Leão na Ilha do Retiro para tentar chegar a sua sexta vitória na competição nacional.

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