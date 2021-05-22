Escalação do Palmeiras: com retorno de zagueiro, Verdão vai reforçado para final diante do São Paulo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Às vésperas da final do Paulistão 2021, o Palmeiras encerrou sua preparação para a decisão contra o São Paulo na tarde deste sábado (22). A novidade da sessão foi a volta do zagueiro Alan Empereur, que treinou sem restrições e poderá figurar entre os relacionados para o Choque-Rei de domingo (23).

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O elenco foi separado em dois grupos, com um dos times composto pelos titulares da partida da final. O treinamento trabalhou, principalmente, aspectos táticos como posicionamentos, movimentações, verticalizações e transições. Além disso, foi realizada uma atividade com situações específicas de jogo e, posteriormente, um recreativo. Ao final, os atletas aprimoraram cobranças de pênaltis e faltas sob supervisão da comissão técnica.De volta após ter cumprido cronograma individual de condicionamento físico, Empereur treinou em tempo integral com os demais jogadores. Enquanto isso, Breno Lopes, Gabriel Veron e Kuscevic realizaram trabalhos na parte interna do centro de excelência e também no gramado. Marcos Rocha, por sua vez, seguiu o tratamento de sua contusão sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Sem mais desfalques, o Verdão deve repetir os titulares do jogo de ida da final, sendo a provável escalação: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula e Victor Luís (Matías Viña); Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.