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Escalação do Palmeiras: Com mistério, Abel Ferreira finaliza preparação para pegar o River Plate

Elenco fez trabalho tático na casa do San Lorenzo; veja provável time titular do Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 20:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Já na capital da Argentina desde a tarde deste último domingo (3), o elenco do Palmeiras foi para o campo nesta segunda-feira (4), para fazer a sua última atividade antes do clube enfrentar o River Plate, no jogo que abre as semifinais da Copa Libertadores 2020.
Com os reforços de Gabriel Veron e Zé Rafael, que voltam a ficar à disposição após nem terem viajado para enfrentar o América-MG na semana passada, Abel Ferreira comandou uma atividade tática e técnica por cerca de uma hora no CT do San Lorenzo. Em uma parte do treino, os jogadores inclusive praticaram penalidades e cobranças de faltas ofensivas e defensivas.A equipe titular alviverde pode ter algumas mudanças do time que se classificou para a grande final da Copa do Brasil 2020, na última semana. Além de Zé Rafael, Gustavo Scarpa também pode pintar nos onze iniciais.
A provável escalação do Verdão para encarar o River Plate é: Weverton; Menino, Gomez, Luan, e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Scarpa (Gabriel Veron), Rony e Luiz Adriano.
>> Confira o chaveamento da Libertadores e faça sua simulação>> Santos vende Veríssimo, City de olho em Sergio Ramos e mais! Veja o Dia do MercadoA bola rola para River Plate e Palmeiras a partir das 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira (4), no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.

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