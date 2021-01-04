Escalação do Palmeiras: Com mistério, Abel Ferreira finaliza preparação para pegar o River Plate

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Já na capital da Argentina desde a tarde deste último domingo (3), o elenco do Palmeiras foi para o campo nesta segunda-feira (4), para fazer a sua última atividade antes do clube enfrentar o River Plate, no jogo que abre as semifinais da Copa Libertadores 2020.

Com os reforços de Gabriel Veron e Zé Rafael, que voltam a ficar à disposição após nem terem viajado para enfrentar o América-MG na semana passada, Abel Ferreira comandou uma atividade tática e técnica por cerca de uma hora no CT do San Lorenzo. Em uma parte do treino, os jogadores inclusive praticaram penalidades e cobranças de faltas ofensivas e defensivas.A equipe titular alviverde pode ter algumas mudanças do time que se classificou para a grande final da Copa do Brasil 2020, na última semana. Além de Zé Rafael, Gustavo Scarpa também pode pintar nos onze iniciais.

A provável escalação do Verdão para encarar o River Plate é: Weverton; Menino, Gomez, Luan, e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Scarpa (Gabriel Veron), Rony e Luiz Adriano.