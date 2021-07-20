Escalação do Palmeiras: Com desfalques, Verdão encerra preparação para volta da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras completou mais um dia de treino na tarde desta terça-feira (20), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação visando o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira, contra a Universidad Católica. Com alguns desfalques, Abel Ferreira e sua comissão comandaram atividades técnicas e táticas.

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Na primeira parte, os jogadores foram separados em dois grupos para uma atividade com foco na posse de bola, utilizando todo o gramado. Depois, foram realizadas ações simulando situações de jogo, com foco ofensivo, com transição, cruzamentos e finalizações. Por fim, alguns jogadores treinaram bola parada - tanto falta, quanto pênalti.

Rony, com uma lesão no adutor da coxa esquerda, Luan, com um edema na panturrilha, e Luiz Adriano, com um edema no joelho direito, cumpriram cronograma de recuperação acompanhados de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do clube. O recém-chegado Matheus Fernandes também treinou separado, dado que ainda faz trabalhos de pré-temporada.

>> Veja a tabela completa da LibertadoresMatías Viña, em negociação encaminhada para jogar na Roma, da Itália, treinou normalmente e, embora improvável, a presença do jogador entre os titulares no duelo pela Libertadores não está descartada.

Com isso, a provável escalação para o confronto contra a Universidad Católica conta com Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan (Viña); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.

No treino, para a TV Palmeiras, o meia Gustavo Scarpa analisou a última partida e falou da qualidade do adversário alviverde na competição internacional.

- É sempre muito difícil jogar contra a Católica no Chile e conseguimos um excelente resultado. Sabemos que eles vão jogar de igual para igual aqui, então precisamos manter o foco no que temos de fazer do começo ao fim. É um estilo de jogo diferente do Campeonato Brasileiro, temos de ter atenção porque é uma equipe muito qualificada.