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Escalação do Palmeiras: com desfalques, Verdão encerra preparação para Copa do Brasil

Equipe de Abel Ferreira enfrenta o CRB na quinta-feira (03), às 21h30, no estádio Rei Pelé
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LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 15:02

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 15:02

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras encerrou, nesta quarta-feira (02), a preparação para a partida contra o CRB, do Alagoas, pela Copa do Brasil. O confronto será válido pela terceira fase da competição, uma antes das oitavas de final, devido a uma mudança no regulamento do torneio. >> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Sem contar com Gómez, Weverton, Viña e Menino, que estão em compromissos com as suas respectivas seleções (principais e olímpica), Abel Ferreira separou o elenco em duas equipes e trabalhou, em dimensões reduzidas, transições rápidas, movimentações específicas, etc. Posteriormente, foi realizado um recreativo e, por fim, atividades para aprimorar cobranças de falta e pênalti.O lateral Marcos Rocha e o atacante Breno Lopes, que estão em recondicionamento físico, participaram de parte dos trabalhos com o grupo. Kuscevic, por sua vez, trabalhou com bola e deu sequência à transição física, acompanhado de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Gabriel Veron, por outro lado, fez atividades na parte interna do centro de excelência.
Deste modo, a provável escalação do Verdão para o confronto conta com Jailson; Mayke, Luan e Renan; Lucas Lima, Patrick de Paula, Danilo, Scarpa e Victor Luís; Willian e Rony.
A partida entre Palmeiras e CRB está marcada para a próxima quinta-feira (03), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé.

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