Ernando fala sobre situação complicada do Bahia na temporada

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Na noite da última quinta-feira o Bahia colocou mais um tijolinho em sua crise. Diante do Defensa y Justicia, o Esquadrão de Aço foi derrotado por 1 a 0 e deu adeus a chance de ser campeão da Copa Sul-Americana.Um dos líderes do elenco, o zagueiro Ernando, não poupou os companheiros e pediu mais entrega dentro de campo para assumir o momento ruim e tirar o Bahia do sufoco.

‘Nossa equipe tem só Campeonato Brasileiro para disputar. Temos que ter atitude dentro do campeonato. A gente vem numa sequência ruim. Só nos jogadores com a comissão podemos tirar o Bahia dessa situação. Tem que ser muito homem para assumir responsabilidade. Precisamos competir mais, parar de tomar gols para fechar a temporada honrando essa camisa’, afirmou.

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