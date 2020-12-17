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futebol

Ernando fala sobre situação complicada do Bahia na temporada

Zagueiro pede que seus companheiros chamem a responsabilidade para tirar o Tricolor da crise...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 19:01

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 19:01

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Na noite da última quinta-feira o Bahia colocou mais um tijolinho em sua crise. Diante do Defensa y Justicia, o Esquadrão de Aço foi derrotado por 1 a 0 e deu adeus a chance de ser campeão da Copa Sul-Americana.Um dos líderes do elenco, o zagueiro Ernando, não poupou os companheiros e pediu mais entrega dentro de campo para assumir o momento ruim e tirar o Bahia do sufoco.
‘Nossa equipe tem só Campeonato Brasileiro para disputar. Temos que ter atitude dentro do campeonato. A gente vem numa sequência ruim. Só nos jogadores com a comissão podemos tirar o Bahia dessa situação. Tem que ser muito homem para assumir responsabilidade. Precisamos competir mais, parar de tomar gols para fechar a temporada honrando essa camisa’, afirmou.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Sem o torneio continental, o Esquadrão de Aço fica apenas com o Brasileirão, torneio que o time se encontra na 16ª posição, com apenas 28 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro time do Z4.

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