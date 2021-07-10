Ernando celebra vitória do Vasco e exalta postura da equipe: 'Foi gratificante ver o espírito de luta'

Após a vitória do Vasco sobre o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta sexta-feira, Ernando comentou a partida e celebrou a postura do time, além de demonstrar respeito ao adversário. O zagueiro agradeceu ao clube pela oportunidade e se comprometeu a seguir em constante evolução. Com os três pontos garantidos na décima rodada da Série B do Brasileirão, o Cruz-Maltino acumula 16 pontos na competição.- A gente tem que exaltar muito o espírito de luta da equipe. A parte defensiva foi muito exigida porque o time do Sampaio é muito organizado, mas conseguimos fazer o gol muito cedo. O time deles propôs o jogo e foi gratificante ver o espírito de luta, não só da defesa, mas do pessoal da frente também. A gente teve a oportunidade de ampliar o resultado e fazer 2 a 0, mas fomos eficazes. O Vanderlei foi bem… eu sou muito grato pela oportunidade que o Vasco me deu esse ano, e vou procurar a cada jogo evoluir para que o clube possa sair vencedor em cada partida - disse.