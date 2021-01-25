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'Era um jogo de não dar chance ao adversário, e isso o Fluminense conseguiu', diz Marcão

Treinador valoriza consistência defensiva e comprometimento do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo neste domingo, em São Januário...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 23:44

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 23:44
Crédito: 'Sabia que ia ser um jogo bem difícil, bem truncado, decidido no detalhe como foi', diz Marcão (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Marcão valorizou a maneira como o Fluminense soube se impor ao Botafogo no clássico realizado na noite deste domingo, em São Januário, em jogo válido pela trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva logo após o triunfo por 2 a 0, com gols de Lucca e Wellington Silva, o comandante tricolor destacou a melhora no setor defensivo.
- Sabia que ia ser um jogo bem difícil, bem truncado, decidido no detalhe como foi. Era jogo de não dar oportunidade para o adversário. Isso a gente conseguiu. Melhoramos o posicionamento, na questão defensiva. Fizemos um jogo muito seguro nessa questão. Ajustamos na conversa e nos treinos as coisas do jogo passado e tínhamos certeza de que ofensivamente a gente ia continuar produzindo como no jogo passado - declarou.
Aos seus olhos, o Tricolor das Laranjeiras destacou a postura aguerrida do Alvinegro para mostrar a maneira como o setor defensivo se fortaleceu.
- O adversário veio jogando tudo, tentando tudo que é possível, já que briga contra o descenso. Precisávamos correr menos riscos. A gente respeitou adversário marcando forte e produziu ofensivamente a ponto de transformar isso em gols - disse.
Além disto, Marcão exaltou a linha de frente da equipe.
- A ideia hoje foi mesclar a experiência do Nenê com a juventude do Jonh Kennedy. No meu modo de ver, o Nenê fez um grande jogo, muito comprometido. Este comprometimento de todos os jogadores fica na memória - frisou.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 20h30, contra o Goiás, no Nilton Santos.

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