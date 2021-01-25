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Equipe de arbitragem é ouvida pelo STJD em apuração da denúncia de racismo contra Gerson, do Flamengo

Tribunal apura a denúncia de injúria racil de Gerson contra Ramírez, do Bahia...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 16:26
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A equipe de arbitragem e o delegado da partida entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão no dia 20 de dezembro, foram ouvidos pelo auditor Mauricio Neves Fonseca, do STJD, nesta segunda-feira, no inquérito que apura a denúncia de injúria racial feita por Gerson, do Flamengo, contra o Juan Ramírez, do Bahia.
O árbitro Flavio Rodrigues de Souza, os assistentes Marcelo Van Gasse e Danilo Simon Manis e o delegado Marcelo Nascimento Vianna compareceram ao tribunal nesta segunda-feira. Inicialmente, Mano Menezes também seria ouvido nesta segunda, mas o auditor aceitou o pedido do técnico - que hoje esta sem clube, mas dirigia o Bahia naquela partida -, e Mano prestara seu depoimento no dia 3 de fevereiro, às 14h. Gerson, Bruno Henrique e Natan, do Flamengo, e Ramírez, do Bahia, também serão ouvidos pelo Tribunal neste mesmo dia.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasieirão!A abertura do inquérito foi solicitado pela Procuradoria do STJD no dia 14 de janeiro. O auditor Maurício Neves Fonseca é o responsável por processar o inquérito, e terá o prazo de 15 dias para a conclusão, prorrogável por mais 15.
Flamengo e Bahia se enfrentaram, no Maracanã, em 20 de dezembro. Durante a segunda etapa, Gerson relata que Ramírez teria tido "cala boca, negro" durante uma discussão em campo. O atleta do Flamengo prestou depoimento, assim como outros envolvidos, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Centro do Rio de Janeiro.

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