Equipe de arbitragem é ouvida pelo STJD em apuração da denúncia de racismo contra Gerson, do Flamengo

A equipe de arbitragem e o delegado da partida entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão no dia 20 de dezembro, foram ouvidos pelo auditor Mauricio Neves Fonseca, do STJD, nesta segunda-feira, no inquérito que apura a denúncia de injúria racial feita por Gerson, do Flamengo, contra o Juan Ramírez, do Bahia.

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza, os assistentes Marcelo Van Gasse e Danilo Simon Manis e o delegado Marcelo Nascimento Vianna compareceram ao tribunal nesta segunda-feira. Inicialmente, Mano Menezes também seria ouvido nesta segunda, mas o auditor aceitou o pedido do técnico - que hoje esta sem clube, mas dirigia o Bahia naquela partida -, e Mano prestara seu depoimento no dia 3 de fevereiro, às 14h. Gerson, Bruno Henrique e Natan, do Flamengo, e Ramírez, do Bahia, também serão ouvidos pelo Tribunal neste mesmo dia.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasieirão!A abertura do inquérito foi solicitado pela Procuradoria do STJD no dia 14 de janeiro. O auditor Maurício Neves Fonseca é o responsável por processar o inquérito, e terá o prazo de 15 dias para a conclusão, prorrogável por mais 15.