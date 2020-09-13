'Equilíbrio' do elenco é a confiança para o Fla seguir embalado no BR

Crédito: Dome tenta manter a qualidade da equipe, mesmo em meio a mudanças (Alexandre Vidal / Flamengo

A manutenção do alto nível de seu elenco requer desafios ao Flamengo. Às vésperas do duelo com o Ceará, neste domingo, às 18h, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Domènec Torrent batalha para deixar em boas condições físicas todos os seus jogadores. O independentemente de quem estiver em campo, garantir a intensidade para a equipe seguir na cola da liderança da competição.

O desgaste muscular tirou de combate da Arena Castelão dois jogadores considerados essenciais para o bom desempenho do Rubro-Negro. Tanto o lateral-esquerdo Filipe Luís quando o meia De Arrascaeta não atuarão. A ausência do uruguaio é muito sentida nos corações supersticiosos dos flamenguistas: ele fez um golaço de bicicleta no 3 a 0 sobre o Vozão em 2019 em Fortaleza, na partida que conduziu a equipe então comandada por Jorge Jesus à liderança do Brasileirão.

Entretanto, as mais recentes baixas abrem espaço para que o Flamengo teste novas cartadas. Após ter chegado a atuar improvisado na lateral direita , Renê volta ao seu setor de origem para assegurar que a equipe siga eficaz em jogadas pelo seu lado. Já no meio, Diego tende a reeditar a dupla com Everton Ribeiro e se empenha em mostrar que mantém a afinação no meio.Com sua velocidade, Michael tem a missão de seguir com o ímpeto ofensivo do Flamengo intenso e se tornar uma alternativa clara a Bruno Henrique (que ainda se recupera de um edema no joelho direito). Ciente de que a disputa interna pelo ataque segue acirrada (Vitinho, relacionado para a partida, é um de seus concorrentes), o jovem atacante tem de aprimorar o capricho nos passes para Gabigol.