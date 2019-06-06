Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série D

Entrosamento na zaga alvianil: Ferrugem elogia parceria com Léo Breno

Vitória conta com a solidez defensiva para conseguir a classificação para a próxima fase, em jogo contra o Sobradinho neste domingo

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 14:25

Publicado em 

06 jun 2019 às 14:25
Ferrugem, zagueiro do Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Vitória precisa de um simples triunfo diante do Sobradinho-DF neste domingo (09), às 18h, no estádio Serra do Lago, em Luziânia, para chegar à segunda fase da Série D. A confortável situação do Alvianil na competição muito se explica pela solidez defensiva da equipe.
O time não foi vazado em três das cinco partidas da Série D. Em todos esses três confrontos a zaga do time foi formada por Ferrugem e Léo Breno. Os dois defensores, ao lado de Harrison, foram os pilares defensivos do Vitória nas conquistas da Copa ES, em 2018, e no Capixabão, deste ano.
Com a peças que chegaram para reforçar o Vitória na Série D, Léo Breno perdeu a posição na equipe titular. O zagueiro, entretanto, recuperou a titularidade nos dois últimos jogos. Ferrugem, seu fiel parceiro de zaga, falou da relação dos dois e qual o segredo do sucesso.
"A convivência com Léo Breno já vem de bastante tempo. É um entrosamento grande, já trabalhamos juntos há quase dois anos. A gente conversa muito no dia a dia, e isso vem nos ajudando muito."
> Eliminado na Série D, Gian Rodrigues promete despedida nobre do Serra
Apesar de reconhecer a importância que ele e Léo Breno têm no sucesso defensivo alvianil, Ferrugem enaltece o trabalho coletivo desempenhado por todos os jogadores da equipe.
Léo Breno, no alto, e Ferrugem, zagueiros do Vitória Crédito: Vitor Jubini
"É um trabalho coletivo, onde estamos trabalhando com o Valdir durante a semana. Ele pede a marcação de todos da equipe. Teve jogo que atacante virou lateral esquerdo, o Vitinho virou lateral direito, é todo mundo se ajudando, é um cobrindo o outro, isso é muito importante."
A fortaleza defensiva do Vitória se contrasta com o ataque inoperante do Sobradinho-DF, adversário na última rodada. A equipe candanga, além de não pontuar na competição, não foi às redes em nenhum dos cinco jogos. Ao ser questionado sobre a escassez de gols da equipe adversária, Ferrugem pediu ainda mais concentração do Vitória-ES para não ser surpreendido.
> Confira a lista de todos os jogos profissionais no Kleber Andrade
"É ter mais concentração ainda, porque será um jogo difícil, querendo ou não é o trabalho deles, então eles vão se doar ao máximo. A gente vai continuar nosso trabalho, evitar tomar gol e tentar fazer a nossa parte, que é impor o nosso jogo."
Série D
O Vitória entra em campo neste domingo, às 18h, no estádio Serra do Lago, em Luziânia, para enfrentar o Sobradinho-DF, pela sexta e última rodada da Série D. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados