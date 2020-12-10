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Entregue? Botafogo não dá sinais de reação e vira presa fácil ao São Paulo

Jogadores do Alvinegro não mostram entrega para tentar reverter o placar e Tricolor aplica goleada sem grandes dificuldades pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 06:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O cenário era de terra arrasada. Logo após o primeiro gol do São Paulo, pouco sinal de motivação, tentar correr atrás do prejuízo, mas muitas feições de lamentação, com cabeças baixas. O Botafogo foi goleado pelo Tricolor por 4 a 0 nesta quarta-feira, em jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a impressão é de que já entrou em campo nocauteado por si mesmo.
O nível técnico das equipes no momento é praticamente incomparável - a diferença das posições na tabela mostra isso. O Botafogo, contudo, sequer passou perto de competir. O São Paulo teve um treino de cinema e se deu ao luxo de tentar poupar jogadores para a sequência do Brasileirão na reta final da partida.
Em campo, a equipe comandada por Felipe Lucena, auxiliar de Eduardo Barroca, pouco incomodou o São Paulo. Os jogadores de Fernando Diniz tiveram espaço para fazer triangulações, passes em profundidade e jogadas até mesmo dentro da área.
O Alvinegro não apresentou maneiras de tentar desarmar e parar o ímpeto ofensivo do São Paulo. Os posicionamentos - da defesa ao ataque - tinham buracos, A consciência dentro dos 90 minutos no Morumbi foi a do São Paulo aparecer com perigo no terço final.
Na 19ª colocação, é esperado que o Botafogo tenha dificuldade contra equipes mais qualificadas tecnicamente. O time, porém, não apresenta nenhum sinal de reação. Tanto em campo quanto na questão psicológica. O tempo passa.

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