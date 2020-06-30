Entre calendário apertado e 'enxugar' elenco, Sport analisa montagem do plantel

O Sport vive uma espécie de "dilema" pensando no retorno das competições na temporada 2020. Isso porque, enquanto o clube sabe que precisará diminuir a quantidade de jogadores no plantel pelo momento financeiro que foi agravado pela queda de receitas em meio a pandemia, o calendário com mais jogos em um menor espaço de tempo praticamente força o clube a ter uma margem maior de atletas para suportar o ritmo ainda mais intenso do que o habitual.
Por isso, o Leão da Ilha trata com bastante cautela a situação de alguns nomes do elenco como o zagueiro Cléberson, os meio-campistas Rithely e Pablo Pardal além do atacante Pedro Maranhão, todos em caráter de negociação para definir se continuam ou não vestindo a camisa do Rubro-Negro da Praça da Bandeira.
Para tentar "blindar" os nomes citados e também diminuir a quantidade de pessoas nos treinos presenciais, fator importante com a necessidade de distanciamento, o clube prorrogou a vinda desse grupo de atletas para as atividades físicas no CT para a próxima terça-feira (30).
Dos nomes citados, quem parece mais próximo de acertar sua saída do Sport (em regime de empréstimo com parte dos vencimentos pagos por outra equipe ou mesmo definitivamente) é Rithely.
Em informação do portal 'Globo Esporte', outros clubes do Brasil além de mercados no exterior (Estados Unidos, México e Japão) tem interesse no atleta. E MAIS:Clubes da Série A e suas manifestações no Dia Internacional do Orgulho LGBTEstádios de Recife estão sob ameaça de protocolo sanitário da Federação PernambucanaConfira os resultados dos clássicos pernambucanos em 2020Adryelson já pensa nas decisões contra Confiança e Santa CruzAtacante Yan fala sobre a volta dos treinos no Sport E MAIS: