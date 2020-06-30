Entre calendário apertado e 'enxugar' elenco, Sport analisa montagem do plantel

Crédito: Willians Aguiar/Sport

O Sport vive uma espécie de "dilema" pensando no retorno das competições na temporada 2020. Isso porque, enquanto o clube sabe que precisará diminuir a quantidade de jogadores no plantel pelo momento financeiro que foi agravado pela queda de receitas em meio a pandemia, o calendário com mais jogos em um menor espaço de tempo praticamente força o clube a ter uma margem maior de atletas para suportar o ritmo ainda mais intenso do que o habitual.

Por isso, o Leão da Ilha trata com bastante cautela a situação de alguns nomes do elenco como o zagueiro Cléberson, os meio-campistas Rithely e Pablo Pardal além do atacante Pedro Maranhão, todos em caráter de negociação para definir se continuam ou não vestindo a camisa do Rubro-Negro da Praça da Bandeira.

Para tentar "blindar" os nomes citados e também diminuir a quantidade de pessoas nos treinos presenciais, fator importante com a necessidade de distanciamento, o clube prorrogou a vinda desse grupo de atletas para as atividades físicas no CT para a próxima terça-feira (30).

Dos nomes citados, quem parece mais próximo de acertar sua saída do Sport (em regime de empréstimo com parte dos vencimentos pagos por outra equipe ou mesmo definitivamente) é Rithely.