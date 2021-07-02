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Entorses, estiramento e edema ósseo: Diego inicia fisioterapia e vira dúvida no Flamengo para a Libertadores

Camisa 10 do Rubro-Negro deve desfalcar o time de Rogério Ceni por cerca de três semanas; clube não informa prazo, mas explica o resultado do mais recente exame...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:23
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Diego Ribas passa a ser baixa e aumenta a lista de desfalques do Flamengo. Nesta sexta-feira, em exame realizado para saber a gravidade da lesão no joelho sofrida ao longo da vitória de 2 a 0 sobre o Cuiabá, na última noite e na Arena Pantanal, a temida possibilidade de rompimento foi descartada. No entanto, de acordo com o clube, teve entorses no tornozelo e joelho da perna esquerda, além de outros contratempos, e já iniciou a fisioterapia para "retornar o mais breve possível".
- O atleta Diego Ribas sofreu uma entorse do tornozelo esquerdo e do joelho esquerdo no jogo de ontem. Assim que a delegação desembarcou, o atleta foi encaminhado diretamente ao hospital para realizar exames de imagem. Ele teve uma entorse, com estiramento dos ligamentos do tornozelo, e um edema ósseo. Também um estiramento do ligamento colateral medial e da capsula posterolateral do joelho esquerdo, além de um edema ósseo. A princípio, são lesões com um tratamento conservador, com fisioterapia e sem necessidade de uma intervenção cirúrgica. Já iniciamos a fisioterapia para que ele possa retornar o mais breve possível - explicou o doutor Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube. Capitão do Fla, Diego pode ser desfalque por cerca de três semanas, ou seja, vira dúvida para os jogos das oitavas de final da Libertadores, contra o Defensa y Justicia-ARG - dia 14, na Argentina, e dia 21 deste mês, no Maracanã.O lance que causou a lesão de Diego ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo. Em disputa de bola no meio de campo, o camisa 10 tentou desarmar o adversário, mas ficou com o pé preso no gramado e girou o corpo, forçando o joelho. Ele saiu de gramado na maca e foi substituído por Hugo Moura.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Diego, dessa forma, está naturalmente fora do clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Brasileirão. Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo é o sexto colocado na tabela.

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