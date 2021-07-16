Entorno de Mbappé pressiona Real Madrid pela contratação do atacante

Crédito: Mbappé tem sonho de vestir a camisa do Real Madrid (PATRICK HERTZOG / AFP

O entorno de Mbappé quer que o Real Madrid mude sua posture e pressione o Paris Saint-Germain pela contratação do atacante nas próximas semanas, segundo o "As". Até o momento, o clube merengue tem respeitado os franceses e não buscam criar um conflito com uma das equipes mais ricas do futebol.O clã do jogador considera que iniciar a temporada com o PSG sem ter renovado seu contrato pode ser uma situação complicada. No entanto, o atleta está certo de que não irá estender seu vínculo com o time dirigido por Mauricio Pochettino e seguirá seu sonho de vestir a camisa do gigante espanhol.

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O campeão do mundo pode assinar um pré-contrato com o Real Madrid a partir do dia primeiro de janeiro em uma transferência que pode se concretizar em julho de 2022. Os merengues iriam conseguir uma estrela do futebol sem custos e o atacante receberia um ótimo salário.

No entanto, seu entorno se preocupa com um desgaste de sua imagem nos próximos meses com os torcedores do PSG, além do risco de Mbappé se lesionar gravemente antes de assinar um novo contrato e perder uma oportunidade por conta desse período de indefinição.