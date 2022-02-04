'Entendam que é uma competição importante para nós', justifica Abel sobre treinos fechados do Palmeiras

Quando os torcedores do Palmeiras reverberam nas redes sociais o mantra 'o Abel Ferreira tem um plano', talvez eles estejam mesmo certos. Na madrugada desta sexta-feira (4), segundo dia de trabalhos do Verdão para o Mundial de Clubes, o comandante português fez questão de ir até os jornalistas que acompanhavam a atividade no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, e explicar os motivos pelo qual liberou apenas 15 minutos de filmagens e fotos.- Por mim não haveria problema nenhum em vocês acompanharem o trabalho e filmarem todo ele. Mas essa é uma daquelas exceções. Quero somente que vocês entendam o quanto essa competição é importante para nós - disse, à TV Bandeirantes.