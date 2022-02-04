'Entendam que é uma competição importante para nós', justifica Abel sobre treinos fechados do Palmeiras

Quando os torcedores do Palmeiras reverberam nas redes sociais o mantra 'o Abel Ferreira tem um plano', talvez eles estejam mesmo certos. Na madrugada desta sexta-feira (4), segundo dia de trabalhos do Verdão para o Mundial de Clubes, o comandante português fez questão de ir até os jornalistas que acompanhavam a atividade no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, e explicar os motivos pelo qual liberou apenas 15 minutos de filmagens e fotos.- Por mim não haveria problema nenhum em vocês acompanharem o trabalho e filmarem todo ele. Mas essa é uma daquelas exceções. Quero somente que vocês entendam o quanto essa competição é importante para nós - disse, à TV Bandeirantes.
O 'patrão', como vem sendo chamado pelos palmeirenses, ainda explicou as atividades que seriam desenvolvidas nesta sexta.
- Vamos focar em algumas jogadas de contra-ataque.
A atitude do português encantou jornalistas internacionais que foram até o local. Pelas redes sociais, alguns deles se mostraram surpresos até mesmo pela simpatia de Abel, que se aproximou voluntariamente dos profissionais, deu bom dia e desejou boas vindas.
A estreia no Mundial de Clubes da FIFA será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5).