Entenda por que volta de Tevez está longe de ser unânime no Corinthians

Há cerca de dez dias, a torcida do Corinthians se empolgou com uma declaração de Carlitos Tevez, para uma rádio argentina, sobre o desejo de encerrar a carreira no Timão em 2021. No entanto, essa empolgação não atravessa os muros do clube, pelo menos por enquanto, já que não entende como viável o retorno do ídolo que conquistou o Brasileirão de 2005.E os motivos para essa negativa, que não é um "descarte" definitivo, vale destacar, se baseia principalmente nos seguintes fatores: fase atual do jogador dentro de campo e custos financeiros da contratação. Segundo apurou o LANCE!, o clube não acredita que essa equação possa valer a pena, mesmo que o argentino simbolize uma idolatria recente para os corintianos.