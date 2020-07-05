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futebol

Entenda por que volta de Tevez está longe de ser unânime no Corinthians

Clube vê com desconfiança o momento que vive o jogador dentro de campo e entende que o custo financeiro da contratação não se encaixa no momento atual, que exige cautela...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 11:00

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Reginaldo Castro/Lancepress!
Há cerca de dez dias, a torcida do Corinthians se empolgou com uma declaração de Carlitos Tevez, para uma rádio argentina, sobre o desejo de encerrar a carreira no Timão em 2021. No entanto, essa empolgação não atravessa os muros do clube, pelo menos por enquanto, já que não entende como viável o retorno do ídolo que conquistou o Brasileirão de 2005.E os motivos para essa negativa, que não é um "descarte" definitivo, vale destacar, se baseia principalmente nos seguintes fatores: fase atual do jogador dentro de campo e custos financeiros da contratação. Segundo apurou o LANCE!, o clube não acredita que essa equação possa valer a pena, mesmo que o argentino simbolize uma idolatria recente para os corintianos.
Até o momento, Tevez não renovou seu contrato com o Boca Juniors, que terminou no fim do último mês. Na mesma entrevista em que declarou o desejo de retornar ao Corinthians, o atacante afirmou que sua extensão contratual estava encaminhada para continuar em seu clube do coração, e que doaria seus salários até o fim do ano para uma organização sem fins lucrativos. Porém, de lá para cá, o futuro dele na Bombonera passou a ser incerto.

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