Entenda por que Otero deve acirrar a briga por vaga no ataque do Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians confirmou a chegada de Romulo Otero como novo reforço do clube para esta temporada. Com isso, Tiago Nunes ganha mais uma peça para aumentar sua dúvida em relação ao time titular que enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão-2020. Além do venezuelano, Mateus Vital, Léo Natel e Mosquito são os concorrentes pela vaga.Apesar de ser meio-campista de origem, acostumado a segurar mais a bola e sem se caracterizar pela velocidade, Otero pode pintar como mais um postulante a ficar com uma função no time titular que ainda não tem dono fixo, que é a de meia-atacante ou atacante pelo lado esquerdo do setor. Desde a volta da paralisação, já com Yony González ausente, alguns nomes já passaram por ela, mas nenhum ainda conseguiu se firmar para o gosto treinador.

- Sobre característica do atleta, ele não é um jogador de velocidade, tenta o 1 x 1, ele tem o chute e a bola parada suas principais características. Tem se caracterizado pela retenção da bola e toques rápidos. Pode jogar mais avançado, como "meia-ponta" - disse Tiago a respeito de Otero em coletiva.Everaldo, atacante de velocidade, com especialidade pelo lado do campo foi o primeira. Após dois jogos (saiu machucado diante do Oeste), acabou voltando para o banco de reservas. Foi quando Mateus Vital ganhou a oportunidade para atuar e foi aquele que mais ficou com a vaga. Mas assim como Otero, é um meia, que conduz a bola e não tem característica ir ao fundo do campo.

O último a ganhar chance no time foi Léo Natel, que substituiu Vital diante do Coritiba. O atacante, que tem característica de atuar em velocidade pelo lado do campo, marcou um gol em chute de fora da área e antes havia sofrido o pênalti que Jô desperdiçou. A atuação foi muito boa, o que colocou o ex-são-paulino forte na briga pela titularidade diante do Fortaleza, nesta quarta.

Essa gama de opções, porém, não descarta outra mudança na equipe, o que implicaria na saída de Ramiro, um homem de confiança de Tiago Nunes. O meio-campista, de característica mais defensiva, foi substituído por Gustavo Mosquito no intervalo da partida contra o Coxa. O jovem, que voltou de empréstimo do Paraná, é veloz e joga pelas pontos, além de ter feito um grande jogo, coroado com um gol perto do fim, decretando o 3 a 1 no placar.

Com a melhora do time no segundo tempo, deixando o meio mais dinâmico e "abrindo o campo" com os homens mais atuantes pelos extremos, o volume de ataque cresceu demais, o que pode ser um bom exemplo para possíveis alterações na equipe. Nesse sentido, o recém-chegado Otero poderia ter chance tanto pelo lado esquerdo do ataque, quanto na vaga de Ramiro. Já Mosquito correria por fora nessa configuração, sendo uma peça no banco.