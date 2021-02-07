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Entenda por que os cartões podem ser um problema para o Corinthians nesta reta final do Brasileirão

Ao todo, 10 atletas do Timão, que briga por uma vaga na Libertadores e tem tabela complicada pela frente, estão pendurados e podem desfalcar o clube nas rodadas finais...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 08:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians
O Corinthians se prepara para os últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro e luta por uma vaga na próxima Libertadores. Com uma sequência difícil pela frente, o Timão pode disputar essas partidas sem peças importantes do elenco.
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Isso porque o clube tem uma extensa lista de atletas pendurados. Ao todo, são 10 jogadores que, se levarem cartão amarelo, irão desfalcar o Alvinegro na reta final do campeonato. São eles: Walter, Cássio, Fagner, Gabriel, Camacho, Cantillo, Gabriel Pereira, Everaldo, Luan e Mateus Vital.
Além de ter que lidar com os cartões, Mancini já não está podendo contar com atletas importantes. Cazares apareceu no treino de sábado (6), mas o clube não estipulou uma data para o retorno do meia, que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.
TIMÃO NA LIBERTA? VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAinda, Jemerson, com um estiramento no joelho esquerdo, e Lucas Piton, em recuperação de uma cirurgia na hérnia, não voltam para o restante do torneio.
Dessa forma, se um dos jogadores pendurados, especialmente os titulares, levarem cartão, a perda será sentida, já que o clube terá um um clássico contra o Santos, visita o Flamengo e termina o campeonato no Beira-Rio, enfrentando o atual líder Internacional.
No momento, o Corinthians é o 8º colocado com 48 pontos, cinco atrás do Grêmio. No entanto, Red Bull Bragantino e Athletico-PR estão um e dois pontos atrás do Timão, respectivamente, e vivem bom momento na temporada.
Liderados por Claudinho, o Massa Bruta venceu quatro dos últimos cinco jogos, sendo um deles contra o próprio Alvinegro. Já o Furacão embalou no segundo turno, conquistando oito vitórias em 15 jogos, e também sonha com uma vaga para a Libertadores, tendo em vista que o G7 deverá se transformar em G8.
Além deles, Santos (46 pontos), Ceará (45 pontos) e Atlético-GO (45 pontos) torcem por tropeços do Timão para que o sonho de disputar a próxima edição da Libertadores se torne realidade.* Sob supervisão de Marcio Monteiro

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