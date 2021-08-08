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Entenda por que Bia Zaneratto não é mais jogadora do Palmeiras

Atacante era o destaque do Verdão no Brasileirão A1, somando 13 gols e 13 assistências na competição...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 09:30

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 09:30

Crédito: Divulgação/Palmeiras
A torcida palmeirense recebeu uma notícia triste neste sábado (07). A atacante Bia Zaneratto, destaque na boa campanha do Palmeiras na primeira fase do Brasileirão A1, irá deixar a equipe. A jogadora estava emprestada pelo Wuhan Xinjiyuan, da China, e, apesar dos esforços do Verdão, retornará ao clube asiático.Após uma passagem muito positiva pelo time, a diretoria do Maior Campeão Nacional reconheceu a importância da camisa 10 no elenco alviverde. Por isso, iniciou as conversas com os chineses para contar com a atleta por mais tempo, através de uma extensão do vínculo atual, ou, até mesmo, da contratação em definitivo. A artilheira também desejava permanecer no Verdão.
O Wuhan Xinjiyuan, por outro lado, foi irredutível. Com a intenção de manter a atacante titular da Seleção Brasileira nas Olimpíadas, travou a negociação e não permitiu um acordo. Deste modo, a atleta retornará à Ásia para cumprir o restante de seu contrato com o clube.Bia Zaneratto foi o principal nome do Palmeiras no Brasileirão A1. Com 13 gols e 13 assistências, é a artilheira da competição e foi eleita a melhor jogadora do mês de maio.

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