Entenda por que Bia Zaneratto não é mais jogadora do Palmeiras

A torcida palmeirense recebeu uma notícia triste neste sábado (07). A atacante Bia Zaneratto, destaque na boa campanha do Palmeiras na primeira fase do Brasileirão A1, irá deixar a equipe. A jogadora estava emprestada pelo Wuhan Xinjiyuan, da China, e, apesar dos esforços do Verdão, retornará ao clube asiático.Após uma passagem muito positiva pelo time, a diretoria do Maior Campeão Nacional reconheceu a importância da camisa 10 no elenco alviverde. Por isso, iniciou as conversas com os chineses para contar com a atleta por mais tempo, através de uma extensão do vínculo atual, ou, até mesmo, da contratação em definitivo. A artilheira também desejava permanecer no Verdão.
O Wuhan Xinjiyuan, por outro lado, foi irredutível. Com a intenção de manter a atacante titular da Seleção Brasileira nas Olimpíadas, travou a negociação e não permitiu um acordo. Deste modo, a atleta retornará à Ásia para cumprir o restante de seu contrato com o clube.Bia Zaneratto foi o principal nome do Palmeiras no Brasileirão A1. Com 13 gols e 13 assistências, é a artilheira da competição e foi eleita a melhor jogadora do mês de maio.