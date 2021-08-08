Entenda por que Bia Zaneratto não é mais jogadora do Palmeiras

A torcida palmeirense recebeu uma notícia triste neste sábado (07). A atacante Bia Zaneratto, destaque na boa campanha do Palmeiras na primeira fase do Brasileirão A1, irá deixar a equipe. A jogadora estava emprestada pelo Wuhan Xinjiyuan, da China, e, apesar dos esforços do Verdão, retornará ao clube asiático.Após uma passagem muito positiva pelo time, a diretoria do Maior Campeão Nacional reconheceu a importância da camisa 10 no elenco alviverde. Por isso, iniciou as conversas com os chineses para contar com a atleta por mais tempo, através de uma extensão do vínculo atual, ou, até mesmo, da contratação em definitivo. A artilheira também desejava permanecer no Verdão.