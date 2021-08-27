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Entenda os motivos que levaram Cristiano Ronaldo optar pelo retorno ao Manchester United

Até a última quinta-feira, astro português estava próximo do Manchester City, mas conversas com ex-companheiros foram decisivas para mudança de postura...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 12:32

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 12:32
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Manchester United está próximo da contratação de Cristiano Ronaldo, mas nem sempre foi assim. A "ESPN" apurou os motivos que levaram o astro português a tomar a deicão de retornar ao Old Trafford após 12 anos quando suas conversas com o Manchester City pareciam encaminhadas.A equipe de Pep Guardiola sempre teve como prioridade nesta janela de transferências a contratação do centroavante Harry Kane. No entanto, após o anúncio da permanência do artilheiro no Tottenham, o atual campeão da Premier League se voltou para Cristiano Ronaldo.
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De acordo com as informações, o camisa sete da Velha Senhora estava balançado a aceitar uma proposta do Manchester City e o craque chegou a conversar com o comandante catalão por telefone. No entanto, os contatos com ex-colegas fizeram com que o português mudasse de opinião.
Segundo a reportagem, Cristiano Ronaldo conversou até a madrugada desta sexta-feira com ex-companheiros de Manchester United. Todos avisaram que o lugar que o craque havia construído na história dos Red Devils seria "danificado para sempre" caso aceitasse vestir a camisa do maior rival da cidade.
Após estar conversas, o atacante havia dito ao seu empresário, Jorge Mendes, que preferiria retornar ao Old Trafford. E as ações do agente, que estava de acordo que o retorno para o Manchester United seria a melhor opção, deixou os dirigentes dos Citizens insatisfeitos. Assim, o clube de Guardiola encerrou as negociações pelo jogador.
Neste momento, é questão de horas para que Cristiano Ronaldo apareça nas instalaões dos Diabos Vermelhos para passar pelo reconhecimento médico antes de assinar um contrato até 2023. Com isso, o português seguirá escrevendo sua história no lado vermelho de Manchester.

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