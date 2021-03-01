Entenda o que é o Barçagate, caso de investigação que culminou com a prisão do ex-presidente do Barcelona

Crédito: Divulgação / Barcelona

Em fevereiro de 2020, a imprensa da Catalunha apelidou de Barçagate o caso em que o Barcelona contratou o serviço da empresa I3Ventures para administrar contas nas redes sociais com o objetivo de defender a diretoria do clube, presidida por Josep Maria Bartomeu, e atacar ex-mandatários, como Joan Laporta, jogadores, como Messi e Piqué, e empresários locais, opositores e políticos.Descoberta do Barçagate

Segundo as reportagens, o clube teria pagado cerca de um milhão de euros (R$ 6,7 milhões) à I3Ventures dividido em diferentes contratos com valores de aproximadamente 200 mil euros (R$ 1,3 milhão) com o intuito de contornar os controles internos. Na época, o Barça soltou um comunicado oficial negando qualquer participação no caso.

Após a nota, o programa “El Larguero” apresentou provas de que a I3Ventures era dona de uma página chamada “Respeto y Deporte”, além de um relatório em que a empresa administrava outras cinco contas no Facebook. Dessa forma, Bartomeu cancelou todos os contratos, mas negou que havia contratado o serviço para difamar pessoas ligadas ao clube. No mesmo dia, o ex-presidente se reuniu com os jogadores para explicar a situação.

O Barcelona contratou os serviços para que fosse realizada uma auditoria externa, além de Bartomeu ter suspendido o trabalho e o salário de Jaume Masferrer, assessor e braço direito do presidente. Meses depois, foi descoberto que o ex-vice-presidente continuou recebendo seus salários.

Denúncia

Em abril, Bartomeu exige a demissão de alguns membros da diretoria e seis nomes deixam o clube. No mesmo mês, o grupo de sócios Dignitat Blaugrana apresentou uma denúncia por administração irregular e corrupção. No entanto, além da I3Ventures, o programa “Què t’hi Jugues” revelou que outras cinco empresas do conglomerado da NiceStream também tinham contrato com o Barcelona.

Investigação