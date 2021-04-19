Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Entenda a relação dos Estados Unidos com a criação da Superliga

Competição continental receberá investimento do banco JP Morgan, além do apoio de três empresários norte-americanos donos de três clubes da Inglaterra...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 13:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 13:32
Crédito: Superliga terá modelo parecido com o dos esportes norte-americanos (Imagem: Divulgação
A Superliga foi anunciada no último domingo e um novo modelo no futebol está prestes a ser adotado. A competição busca ser formada por 20 equipes e não haverá acesso ou rebaixamento, o que se compara as estruturas da NBA e da NFL nos Estados Unidos.No entanto, a relação entre o torneio e os Estados Unidos vai além do novo formato, que promete gerar muito mais dinheiro para os clubes fundadores com os investimentos do banco JP Morgan. A intenção é de que mais de 4 bilhões de dólares sejam injetados. Além da instituição financeira, três clubes ingleses são comandados por empresários norte-americanos.
Joel Glazer
A família Glazer é dona do Manchester United e do Tampa Bay Buccaneers, franquia de futebol americano. O mandatário deve se tornar vice-presidente da Superliga Europeia e é um dos maiores incentivadores para o surgimento de uma nova competição.
- Ao reunir os melhores clubes e jogadores do mundo ao longo de uma temporada, a Superliga abrirá um novo capítulo para o futebol, assegurando uma competição e instalações de primeiro nível - garantiu.
Stan Kroenke
O empresário é dono do Arsenal e possui um patrimônio de aproximadamente 7 bilhões de euros. O bilionário de 73 anos também é proprietário do Los Angeles Rams, da NFL, do Denver Nuggets, da NBA, do Colorado Rapid, da MLS, e do Colorado Avalanche, da NHL.
John W. Henry
Henry é dono da Fenway Sports Group, que é proprietária do Liverpool e do Boston Red Sox, da MLB. O empresário com uma fortuna de mais de 2 bilhões deve ser um dos executivos da Superliga, apesar dos protestos dos torcedores do clube inglês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal liverpool manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento
Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados