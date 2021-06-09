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Ênio, do Botafogo, reconhece erro e pede desculpa após atuar em torneio amador: 'Fui irresponsável'

Atacante jogou uma partida em Duque de Caxias e foi punido pelo Alvinegro; jogador terá que cumprir isolamento e ficará de fora da final da Copa do Brasil sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 21:44

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 21:44

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ênio se pronunciou pela primeira vez desde que foi flagrado atuando em um torneio amador, em Duque de Caxias, no último domingo. Por meio das redes sociais, o jogador do Botafogo reconheceu o erro e pediu desculpas.
+ Ênio joga torneio amador, terá que se isolar e está fora da final da Copa do Brasil; Botafogo estuda punição
Durante a folga, Ênio jogou um torneio amador pelo Boby Marley FC e teve contato com aglomeração e pessoas sem máscara. Pelos protocolos de Covid-19, o atleta foi afastado dos treinamentos e dia a dia do Botafogo por dez dias e multado pelo clube.
Isto quer dizer que o jogador ficará de fora da final da Copa do Brasil sub-20, diante do Coritiba, que será disputada no próximo domingo. Apesar de já estar no dia a dia da equipe profissional, era praticamente certo que Ênio seria "emprestado" ao time de base visando a decisão.
- Quero pedir desculpa pelo meu erro. Fui inocente e irresponsável. Me coloquei em risco, assim como coloquei meus companheiros e os funcionários (do clube) também. Assumo minha falha e as consequências. Vou usar isso para refletir. Peço desculpas de novo aos meus companheiros e principalmente para a torcida, que sempre me deu muito carinho. O Botafogo é a minha casa e vou trabalhar dobrado para voltar a honrar essa camisa - escreveu o atleta.

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