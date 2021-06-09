Ênio, do Botafogo, reconhece erro e pede desculpa após atuar em torneio amador: 'Fui irresponsável'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Ênio se pronunciou pela primeira vez desde que foi flagrado atuando em um torneio amador, em Duque de Caxias, no último domingo. Por meio das redes sociais, o jogador do Botafogo reconheceu o erro e pediu desculpas.

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Durante a folga, Ênio jogou um torneio amador pelo Boby Marley FC e teve contato com aglomeração e pessoas sem máscara. Pelos protocolos de Covid-19, o atleta foi afastado dos treinamentos e dia a dia do Botafogo por dez dias e multado pelo clube.

Isto quer dizer que o jogador ficará de fora da final da Copa do Brasil sub-20, diante do Coritiba, que será disputada no próximo domingo. Apesar de já estar no dia a dia da equipe profissional, era praticamente certo que Ênio seria "emprestado" ao time de base visando a decisão.