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Endrick ovacionado, Amaral locutor e 'olé': veja a festa da torcida do Palmeiras no título da Copinha!

Os 20.814 palmeirenses que foram ao Allianz Parque fizeram uma festa bonita no primeiro título da Copinha conquistado pelo Alviverde, com goleada sobre o rival Santos...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 12:18
O Allianz Parque viveu uma manhã de terça-feira diferente na final da Copinha, em que o Palmeiras goleou o Santos por 4 a 0 e conquistou o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Antes, durante e depois do jogo, os palmeirenses viveram fortes emoções. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
Logo no aquecimento, a torcida do Palmeiras mostrou que apoiaria o time do começo ao fim da partida. Na entrada dos jogadores em campo, o hino do clube subiu nos alto falantes do estádio e os palmeirenses cantaram mais alto. Houve também pressão para os jogadores do Santos, que quando subiram pela primeira vez ao gramado do Allianz Parque, receberam vaias das arquibancadas. No entanto, o que chamou mais atenção no primeiro momento foi a voz do locutor do Allianz Parque. Amaral, ex-volante do Palmeiras e ídolo da torcida, falou nos microfones do estádio, o que causou surpresa nos torcedores. Coube a Amaral anunciar a escalação do time titular do Palmeiras. Quando chegou o nome de Endrick, o estádio inteiro aplaudiu e cantou o nome do atacante, de apenas 15 anos e destaque do time na competição, eleito o craque da Copa São Paulo. Endrick, inclusive, marcou o primeiro gol do Palmeiras no jogo, que deu maior tranquilidade ao time. No meio da segunda etapa, o jogador foi substituído e foi ovacionado pela torcida palmeirense presente no Allianz Parque. Antes mesmo do término da partida, os gritos de 'é campeão' foram cantados no Allianz Parque. A equipe já ganhava de 4 a 0 e uma virada do Santos era praticamente improvável. Quando o jogo acabou, a torcida do Palmeiras fez uma bonita festa no estádio, comemorando com os jogadores. A premiação também foi de festa para os jogadores e torcedores palmeirenses, que fizeram uma bonita comemoração.
Crédito: TorcidadoPalmeirasfezumabonitafestaemtodaafinaldaCopinha(Foto:GabrielSantos

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