Endrick ovacionado, Amaral locutor e 'olé': veja a festa da torcida do Palmeiras no título da Copinha!

Logo no aquecimento, a torcida do Palmeiras mostrou que apoiaria o time do começo ao fim da partida. Na entrada dos jogadores em campo, o hino do clube subiu nos alto falantes do estádio e os palmeirenses cantaram mais alto. Houve também pressão para os jogadores do Santos, que quando subiram pela primeira vez ao gramado do Allianz Parque, receberam vaias das arquibancadas. No entanto, o que chamou mais atenção no primeiro momento foi a voz do locutor do Allianz Parque. Amaral, ex-volante do Palmeiras e ídolo da torcida, falou nos microfones do estádio, o que causou surpresa nos torcedores. Coube a Amaral anunciar a escalação do time titular do Palmeiras. Quando chegou o nome de Endrick, o estádio inteiro aplaudiu e cantou o nome do atacante, de apenas 15 anos e destaque do time na competição, eleito o craque da Copa São Paulo. Endrick, inclusive, marcou o primeiro gol do Palmeiras no jogo, que deu maior tranquilidade ao time. No meio da segunda etapa, o jogador foi substituído e foi ovacionado pela torcida palmeirense presente no Allianz Parque. Antes mesmo do término da partida, os gritos de 'é campeão' foram cantados no Allianz Parque. A equipe já ganhava de 4 a 0 e uma virada do Santos era praticamente improvável. Quando o jogo acabou, a torcida do Palmeiras fez uma bonita festa no estádio, comemorando com os jogadores. A premiação também foi de festa para os jogadores e torcedores palmeirenses, que fizeram uma bonita comemoração.