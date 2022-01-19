Endrick marca golaço de bicicleta, Palmeiras goleia o Oeste e avança para a semifinal da Copinha

Aconteceu novamente e Endrick aprontou da suas na goleada do Palmeiras por 5 a 2 sobre o Oeste, nas quartas de final da Copinha, nesta quarta-feira, em Barueri. O jovem de 15 anos anotou um golaço de bicicleta, mesmo fora da área, e assombrou outra vez o mundo do futebol. Gabriel Silva, Giovani (duas vezes) e Pedro Bicalho também deixaram suas marcas. Agora o Alviverde aguarda o vencedor de São Paulo e Cruzeiro para enfrentar na semifinal.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Endrick faz gol de bicicleta, dá show e Verdão abre 4 a 0 no primeiro tempo

Para quem viu o placar elástico do final da primeira etapa, não acredita que a primeira chance do jogo foi do Oeste. Logo aos quatro minutos, a zaga palmeirense falhou e Kauã, em cima da linha, sem goleiro, não conseguiu marcar. No lance seguinte, após contra-ataque, Jhonatan finalizou de trivela, o goleiro Alê rebateu e Gabriel Silva empurrou para o gol para fazer 1 a 0.

Dali em diante o massacre do Palmeiras se estabeleceu. Aos oito minutos, Jhonatan fez jogada pela esquerda e cruzou, a zaga do Oeste afastou mal e a bola sobrou para Giovani chutar para o gol e marcar o segundo tento.

Aos 13 minutos, o lance mais espetacular do jogo, talvez o mais incrível da Copinha. Após um bate e rebate na área do Oeste, a bola sobrou no alto, parecendo perdida, mas Endrick, diferente que é, armou o corpo para finalizar de bicicleta, de fora da área, para encobrir o goleiro Alê e marcar um golaço, que fez Giovani colocar a mão na cabeça sem acreditar no que fez o garoto.

Em seguida, Giovani perdeu um gol sem goleiro, o que voltou a acontecer em outro lance da partida, quando recebeu um passe preciso de Endrick, driblou o arqueiro do Oeste, mas na hora de finalizar, acertou a trave. O quarto gol do Verdão veio em uma tabela de Endrick com Gabriel Silva, que acabou sofrendo pênalti. Na cobrança, Pedro Bicalho converteu para ampliar a vantagem. O primeiro tempo terminou com amplo domínio alviverde na partida.

Alviverde cai de produção, deixa o Oeste chegar, mas garante goleada e vaga

Relaxado depois do intervalo, o Palmeiras retornou desatento e logo no primeiro minuto o Oeste conseguiu descontar com Popó, aproveitando cruzamento da direita. Nos minutos seguintes, o time de Barueri passou a gostar mais do jogo e assustou o Verdão, mas aos sete, a equipe visitante tratou de acalmar a torcida quando Gabriel Silva ganhou da zaga e rolou para Giovani, que tirou do goleiro e rolou para o fundo da rede fazendo 5 a 1.

Aos 19 minutos, o Palmeiras quase chegou ao sexto, quando Gabriel Silva avançou em velocidade, entrou na área e bateu forte, mas a bola explodiu no travessão e ninguém completou no rebote. Depois de algumas trocas, a zaga palmeirense ficou fragilizada, e o Oeste aproveitou para chegar novamente. Em um bate e rebate na área, Mateus rebateu e Popô marcou o segundo do time.

Com o resultado, o Palmeiras garante vaga na semifinal da Copinha e aguarda o vencedor de São Paulo e Cruzeiro, que se enfrentam nesta noite, em São Caetano. A partida deverá acontecer no sábado, em local e data a serem definidos pela FPF. Mando de campo será de acordo com a melhor campanha.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 5 x 2 OESTELocal: Arena Barueri, em Barueri (SP)Data-Hora: 19/1/2022 - 19hÁrbitro: Pietro Dimitrof StefanelliAssistentes: Robson Ferreira Oliveira e Raphael de Albuquerque LimaPúblico/renda: Não divulgadosCartões amarelos: (PAL) Rodrigo, Alan, Favorito e Origuela (OES)Cartões vermelhos: - Gols: Gabriel Silva (4'/1ºT) (1-0), Giovani (9'/1ºT) (2-0), Endrick (13'/2ºT) (3-0), Pedro Bicalho (24'/1ºT) (4-0), Popó (1'/2ºT) (4-1), Giovani (7'/2ºT) (5-1), Popó (30'/2ºT) (5-2)

PALMEIRAS: Mateus; Gustavo Garcia, Naves (Ruan Santos, no intervalo), Lucas Freitas (Pedro Lima, aos 27'/2ºT) e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho (Ian, aos 22'/2ºT) e Jhonatan; Giovani (Vitinho, aos 32'/2ºT), Gabriel Silva (Kevin, aos 27'/2ºT) e Endrick (João Pedro, aos 22'/2ºT). Técnico: Paulo Victor Gomes.

OESTE: Alê; Origuela (Rodrigo, no intervalo), Favorito (Riquelme, aos 36'/2ºT), Alan e Luan (Fabão, aos 25'/2ºT); Negueba e Diogo; Tite (Mineiro, aos 42'/2ºT), Kauâ, Popó (Marcus, aos 42'/2ºT) e Reifit (Mota, no intervalo). Técnico: Marcondes.