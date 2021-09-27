Enderson valoriza retorno da torcida em vitória do Botafogo: 'A razão maior de um clube é o torcedor'

A vitória do Botafogo sobre o Sampaio Corrêa, neste domingo, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, teve um toque especial. A torcida do Alvinegro marcou presença no Estádio Nilton Santos pela primeira vez após 18 meses.

– É um momento muito especial para todos nós escutar o torcedor no estádio e a gente estava com uma sociedade enorme. A razão maior de um clube é o torcedor, queremos que eles tenham orgulho com o que eles veem dentro de campo. Foi um momento muito especial. A torcida foi fantástica porque a gente veio de derrota. Foi apoio do começo ao fim, entendendo a dificuldade do jogo, quero dedicar essa vitória para o torcedor que veio e para quem está em casa, espero ter o Nilton Santos daqui a pouco - afirmou.