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Enderson valoriza retorno da torcida em vitória do Botafogo: 'A razão maior de um clube é o torcedor'

Técnico comemorou a volta dos botafoguenses em vitória sobre o Sampaio Corrêa pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 21:14

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 21:14
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vitória do Botafogo sobre o Sampaio Corrêa, neste domingo, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, teve um toque especial. A torcida do Alvinegro marcou presença no Estádio Nilton Santos pela primeira vez após 18 meses.
Em entrevista coletiva após o jogo, Enderson Moreira, treinador do Alvinegro, comemorou e valorizou o retorno do torcedor.
– É um momento muito especial para todos nós escutar o torcedor no estádio e a gente estava com uma sociedade enorme. A razão maior de um clube é o torcedor, queremos que eles tenham orgulho com o que eles veem dentro de campo. Foi um momento muito especial. A torcida foi fantástica porque a gente veio de derrota. Foi apoio do começo ao fim, entendendo a dificuldade do jogo, quero dedicar essa vitória para o torcedor que veio e para quem está em casa, espero ter o Nilton Santos daqui a pouco - afirmou.
O Botafogo volta aos gramados nesta quarta-feira para enfrentar o Vitória, às 21h30, no Barradão, pela 27ª rodada.

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