Enderson observa o time, vê pontos positivos no Cruzeiro, mas foco é a preparação para a estreia na Série B

-Estamos utilizando esses jogos para observar jogadores e foi muito positiva a postura do time. Gostei da primeira etapa, mesmo sem fazer gols, pois tivemos o domínio e forçamos uma dificuldade para o adversário nos marcar-disse Enderson, que colocará outro time misto na final, contra Boa ou Uberlândia, na quarta-feira, 5 de agosto, pois o foco é a estreia na Série B. -Para esta final, vamos colocar a equipe que tivermos possibilidade, sem atrapalhar a preparação para o início da Série B- completou Enderson que diz que a equipe azul está preparada para começar a segunda divisão, porém ainda falta uma caminhada para ter um time ideal.