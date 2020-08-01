Enderson observa o time, vê pontos positivos no Cruzeiro, mas foco é a preparação para a estreia na Série B

O técnico Enderson Moreira viu aspectos relevantes do Cruzeiro na vitória por 3 a 0 sobre o Patrocinense, pela semifinal do Troféu Inconfidência.
A partida também serviu para o treinador observar vários atletas, colocando um time alternativo em campo, além de fazer as cinco substituições a que tinha direito no jogo.
-Estamos utilizando esses jogos para observar jogadores e foi muito positiva a postura do time. Gostei da primeira etapa, mesmo sem fazer gols, pois tivemos o domínio e forçamos uma dificuldade para o adversário nos marcar-disse Enderson, que colocará outro time misto na final, contra Boa ou Uberlândia, na quarta-feira, 5 de agosto, pois o foco é a estreia na Série B. -Para esta final, vamos colocar a equipe que tivermos possibilidade, sem atrapalhar a preparação para o início da Série B- completou Enderson que diz que a equipe azul está preparada para começar a segunda divisão, porém ainda falta uma caminhada para ter um time ideal.
-Quanto à estreia na Série B, estamos preparados, mas o time não está pronto. Seria uma ousadia afirmar isso neste momento. Essa semana é para mexer em detalhes, de ajuste fino. Mas, estamos preparados para começar a Série B-concluiu.