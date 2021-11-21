Enderson Moreira enaltece os jogadores na conquista do título do Botafogo: ‘Foram fantásticos’

O Botafogo bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 na tarde deste domingo e conquistou o título da Série B. Após a partida, o técnico Enderson concedeu entrevista coletiva e enalteceu a importância do grupo para a conquista do título.> Veja a tabela da Série B

- Eu queria enaltecer os grandes responsáveis pela conquista, que são os jogadores, eles foram fantásticos, eles abraçaram demais o Enderson e a comissão, nos sentimos muito em casa e eles sempre tentaram fazer o que a gente conversava, de estratégia e ideia de jogos. Então eu queria, acima de tudo, agradecê-los muito pela dedicação e empenho. Sempre fomos um grupo e não os onze jogadores que estavam aqui, esses onze só representavam o nosso elenco. Quem jogava pouco, treinava com muita intensidade e acho que isso foi fundamental para a conquista - elogiou o treinador.

- E um agradecimento muito especial para nosso torcedor. Eles nos empurraram em momentos difíceis que os jogos poderiam ter nos levado para outro caminho e acho que o torcedor foi fundamental nesse momento decisivo - exaltou Enderson.

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Enderson chegou ao Botafogo num momento complicado. O clube estava em 14º colocado na tabela da Série B. Porém, o treinador respondeu rápido e deu uma grande arrancada na competição. Enderson destacou o jogo com o Coritiba nesta campanha no time.

- Eu tive muita confiança que conseguiríamos o acesso no jogo com o Coritiba. Estávamos enfrentando o líder do campeonato, sob seus domínios e acho que tivemos uma atuação muito boa. Então fico feliz porque foi um momento importante para todos. E a questão de ser campeão, eu acho que a cada jogo começamos a ter atitude de campeão. O comprometimento desse grupo acabou nos levando ao título porque eles tiveram atitudes campeãs - comentou.

O próximo compromisso do Botafogo é no domingo, contra o Guarani. Já com o título, a torcida planeja fazer mais uma linda festa no Nilton Santos e já foram vendidos mais de 29 mil ingressos.