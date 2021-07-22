Enderson Moreira analisa elenco e projeta reforços no Botafogo: 'Temos que ser criativos e inteligentes'

Crédito: Divulgação/Botafogo

Mãos à obra: Enderson Moreira foi apresentado pelo Botafogo na tarde desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o novo técnico do Alvinegro deixou claro que a possibilidade de trazer novos jogadores para o restante da temporada existe.

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- Tenho conversado com o Freeland e a comissão permanente sobre os atletas, que a gente possa ter uma avaliação o quanto antes. Que a gente seja o mais pontual naquilo que necessita, temos que ser criativos e inteligentes dentro das oportunidades de mercado. Não é uma questão só do Botafogo, mas de quase todos os clubes - disse o treinador, que foi além.

- A gente tem que ser bem criativo para que a gente tenha um retorno bom dentro da necessidade do clube. Precisamos olhar para os encaixes, às vezes com algumas mexidas conseguimos uma equipe de mais estabilidade - afirmou.Olhos atentos: foi isso o que Enderson garantiu. O técnico afirmou que vai buscar possibilidades no mercado que possam complementar as características do plantel, mas não deu maiores detalhes sobre quais posições ou qualidades buscará durante este período.

- Internamente, a gente vai conversar. É difícil saber, quando você vai fazer uma contratação, se vai ser um reforço ou não. Um atleta pode funcionar bem em um clube, mas não tão bem em outro. Não é uma ciência exata, tem momentos que as coisas funcionam melhor. Estamos atentos à qualquer possibilidade de um atleta com as características que possam completar ainda mais esse elenco que já tem bons atletas - completou.