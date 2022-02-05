Encontro entre torcidas de Vasco, Flamengo e Fluminense preocupa antes da quarta rodada do Carioca

A quarta rodada da Taça Guanabara reservará ao Rio de Janeiro uma situação preocupante para os torcedores. Isso porque às 15h30 o Vasco entra em campo para enfrentar o Madureira no Estádio Conselheiro Galvão. Pouco depois, ali perto, Flamengo e Fluminense fazem clássico no Nilton Santos, às 16h. Menos de 20 minutos de carro separam os dois lugares e o transporte público mais comum utilizado para acessar os jogos será um: o trem.A tensão por possíveis brigas entre torcedores é grande. Há informações de embates já marcados entre organizadas do Fluminense e do Vasco. Em comunicados nos últimos dias, as torcidas Raça Rubro-Negra e Jovem Fla afirmaram que não vão ao Nilton Santos. Isso para evitar que, em caso de confusão, a punição já existente a ambas aumente.

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O Tenente Coronel Hilmar Faulhaber, comandante do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), afirmou em vídeo do "O Globo" que serão 290 policiais militares deslocados para o Nilton Santos com apoio da cavalaria e do Batalhão de Choque. No Conselheiro Galvão serão 80 homens da PM para acompanhar os vascaínos.

Em uma entrevista no início da semana ao site "Saudações Tricolores", Faulhaber afirmou que o BEPE estaria presente nos pontos mais sensíveis para evitar tumultos e chegou a aconselhar os torcedores que não forem de organizadas a não irem de trem.

- Para os torcedores que não são de organizadas, tradicionalmente em jogos no Maracanã e Engenhão (Nilton Santos), a malha ferroviária é usada em sua maioria pela torcida do Flamengo. Aconselhamos os torcedores do Fluminense a evitar os trens no dia do jogo e seguirem utilizando as linhas de ônibus que passam pelo Enegenhão - disse.

O clássico Fla-Flu teve o local alterado três vezes por conta da impossibilidade de se atuar no Maracanã. Inicialmente o jogo seria no Mané Garrincha, em Brasília, ideia que caiu por conta do veto ao público em meio ao aumento nos casos de Covid-19. Depois, a partida foi mandada para Volta Redonda, antes de ser confirmada no Nilton Santos.