Empréstimo de Luan Silva ao Palmeiras termina, mas Vitória quer a prorrogação do vínculo

O Palmeiras vive um entrave nos bastidores por conta do término do empréstimo do atacante Luan Silva. Embora o vínculo tenha se encerrado nesta terça-feira, o Vitória, clube dono de seus direitos, não quer o jogador de volta neste momento e entende que o Verdão deve prorrogar o contrato até que ele esteja totalmente recuperado de lesão. Caso terá novos capítulos em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira

Contratado pelo Alviverde em março de 2019 como uma promessa, Luan nunca conseguiu se firmar clube paulista. Atualmente com 23 anos, o atacante conviveu com lesões nas últimas temporadas que o fizeram ficar mais tempo em recuperação do que em campo. Em agosto de 2020, ele passou por sua terceira cirurgia no joelho esquerdo e ainda se recupera desse procedimento.

Por conta disso, a única vez que entrou em campo pelo Palmeiras foi pelo Paulistão-2020, contra a Ferroviária. No entanto, essa estreia durou pouco, já que ainda no primeiro tempo ele sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído. Desde então ele segue entregue ao departamento médico.Em dezembro do ano passado, o Verdão prorrogou o empréstimo de Luan até esta terça-feira, 1º de março. No entanto, o Vitória não quer saber de recebê-lo de volta neste momento. Para Fábio Motta, presidente do clube baiano, o atacante ainda não está plenamente recuperado de lesão e por conta disso o Alviverde será notificado para que estenda novamente esse vínculo até que o atletas esteja 100% pronto para voltar a defender a equipe rubro-negra.

- Os laudos mostram que, nesse exato momento, Luan não está apto para jogar. Então, pelo fato de Luan não estar apto para jogar, o Vitória, que entregou o jogador em perfeitas condições ao Palmeiras, não pode receber o jogador nesse exato momento - disse Fábio em entrevista ao canal "Canto Rubro-Negro", no YouTube.

- Nós notificamos o Palmeiras hoje (segunda-feira) avisando o vencimento do contrato e dizendo que o Palmeiras tem obrigação de renovar o empréstimo, já que o jogador não está apto. A gente acha que em 60 dias ele está pronto. Assim que ele estiver pronto, nós estaremos lá de braços abertos para que ele jogue a Série C com a gente - completou o dirigente do Vitória.

Apesar de saber do movimento do clube baiano, o Palmeiras entende que o vínculo de Luan Silva está encerrado e não há motivo para prorrogação, pois haveria uma diferença de avaliação dos laudos da lesão. No entanto, segundo apurou o LANCE!, o Verdão vai buscar sentar com o Vitória para buscar uma solução boa para todos, principalmente para o atleta. Acontece que a situação não é tratada como simples, e demandará tempo considerável para resolver.

Em decorrência de ser uma promessa bem avaliada pelo departamento de futebol palmeirense, o clube chegou a pagar R$ 3 milhões para ficar com 15% dos direitos de Luan Silva, de olho em garantir uma fatia de uma venda futura.