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futebol

Emprestado pelo Grêmio, Thaciano é anunciado no Bahia

Meio-campista de grande utilização por parte de Renato Portaluppi enquanto esteve no time gaúcho fica no Esquadrão até o fim da temporada...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:53

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 16:53
Crédito: Jogador estava desde 2018 no Grêmio e chega pro empréstimo (Divulgação/EC Bahia
O setor de meio-campo do Bahia ganhou mais um reforço nessa quinta-feira e não se trata de nenhuma "pegadinha" relacionada ao dia 1° de abril. Isso porque, através de seus canais oficiais, o clube anunciou a chegada do meio-campista Thaciano, emprestado pelo Grêmio até o fim de 2021.>Jogos da 1ª Rodada do Brasileirão 2021Apesar de não ser necessariamente um nome que assumiu a condição de titular na passagem pelo Sul do país desde 2018, o jogador de 25 anos de idade era um reserva constantemente utilizado por Renato Portaluppi. Não à toa ele acumulou 112 partidas com 12 gols marcados e participação no tricampeonato do Gauchão em 2018, 2019 e 2020.
Em suas primeiras palavras como jogador do Esquadrão, ele relatou sua felicidade no acordo costurado entre as partes onde a questão estrutural foi exaltada:
- Motivado e feliz com tudo o que foi passado para mim. Já conhecia um pouco da história do Bahia e a evolução recente. O projeto que me foi apresentado é muito bom e pude ver quando cheguei toda a estrutura do clube e todos os profissionais que aqui estão. Estou muito feliz, muito contente.
Agora, resta apenas a regularização do aspecto burocrático envolvendo a publicação do nome de Thaciano no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que ele tenha condições de estrear.

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