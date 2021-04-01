Emprestado pelo Grêmio, Thaciano é anunciado no Bahia

Crédito: Jogador estava desde 2018 no Grêmio e chega pro empréstimo (Divulgação/EC Bahia

O setor de meio-campo do Bahia ganhou mais um reforço nessa quinta-feira e não se trata de nenhuma "pegadinha" relacionada ao dia 1° de abril. Isso porque, através de seus canais oficiais, o clube anunciou a chegada do meio-campista Thaciano, emprestado pelo Grêmio até o fim de 2021.>Jogos da 1ª Rodada do Brasileirão 2021Apesar de não ser necessariamente um nome que assumiu a condição de titular na passagem pelo Sul do país desde 2018, o jogador de 25 anos de idade era um reserva constantemente utilizado por Renato Portaluppi. Não à toa ele acumulou 112 partidas com 12 gols marcados e participação no tricampeonato do Gauchão em 2018, 2019 e 2020.

Em suas primeiras palavras como jogador do Esquadrão, ele relatou sua felicidade no acordo costurado entre as partes onde a questão estrutural foi exaltada:

- Motivado e feliz com tudo o que foi passado para mim. Já conhecia um pouco da história do Bahia e a evolução recente. O projeto que me foi apresentado é muito bom e pude ver quando cheguei toda a estrutura do clube e todos os profissionais que aqui estão. Estou muito feliz, muito contente.