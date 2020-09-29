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Emprestado pelo Flu ao Vitória de Guimarães, Matheus Mascarenhas obtém cidadania portuguesa

Jogador tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2021
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Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 12:30
Crédito: Divulgação/www.vitoriasc.pt
O lateral esquerdo esquerdo Matheus Mascarenhas, cria da base do Fluminense, obteve cidadania portuguesa. Emprestado ao Vitória de Guimarães, o jogador confirmou a informação em postagem nas redes sociais, onde comemorou o feito.
- Mais uma vitória. Depois de anos tentando, nós conseguimos - postou Mascarenhas, no Instagram.
O jogador deu entrada no processo de obtenção da cidadania portuguesa em 2019 e foi finalizado nesta semana. Dessa forma, o Vitória de Guimarães ganha um espaço no elenco para contratar um estrangeiro. O vínculo de Mascarenhas com o Vitória de Guimarães vai até junho de 2021, quando encerra a atual temporada europeia. Ele está emprestado desde janeiro. O clube tem a opção de comprá-lo ao término do contrato.
O Campeonato Português retornou há duas semanas. Em duas rodadas, o Guimarães empatou os dois jogos. O time ocupa o Décimo quarto, com14o lugar, com dois pontos, e volta a campo na sexta-feira, em casa, contra o Paços Ferreira.

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