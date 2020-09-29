Emprestado pelo Flu ao Vitória de Guimarães, Matheus Mascarenhas obtém cidadania portuguesa

Crédito: Divulgação/www.vitoriasc.pt

O lateral esquerdo esquerdo Matheus Mascarenhas, cria da base do Fluminense, obteve cidadania portuguesa. Emprestado ao Vitória de Guimarães, o jogador confirmou a informação em postagem nas redes sociais, onde comemorou o feito.

- Mais uma vitória. Depois de anos tentando, nós conseguimos - postou Mascarenhas, no Instagram.

O jogador deu entrada no processo de obtenção da cidadania portuguesa em 2019 e foi finalizado nesta semana. Dessa forma, o Vitória de Guimarães ganha um espaço no elenco para contratar um estrangeiro. O vínculo de Mascarenhas com o Vitória de Guimarães vai até junho de 2021, quando encerra a atual temporada europeia. Ele está emprestado desde janeiro. O clube tem a opção de comprá-lo ao término do contrato.