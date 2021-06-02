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Emprestado pelo Flamengo, Rafael Santos avalia primeira experiência no futebol europeu: 'Evolui muito'

Zagueiro de 23 anos atuou pelo APOEL, do Chipre, na temporada 2020/21
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LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 13:56

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 13:56

Crédito: Rafael Santos está emprestado pelo Flamengo (Divulgação
Cria da Gávea e presente no elenco campeão brasileiro em 2019, o zagueiro Rafael Santos fez um balanço de sua primeira experiência na Europa. O jovem de 23 anos, que tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023, está emprestado para o APOEL, do Chipre, até a próxima temporada.O defensor chegou no futebol europeu e de cara já assumiu a posição de titular na zaga do APOEL. Na temporada 2020/21, o zagueiro entrou em campo em 26 jogos e marcou um gol. O defensor avalia seu primeiro ano no Velho Continente.
– Eu acho que a palavra que define essa minha primeira temporada na Europa é evolução. Evolui muito meu futebol aqui na Europa e a cada desafio eu tenho me aperfeiçoado cada vez mais. Me adaptei muito rápido ao futebol europeu. Aqui exige mais agilidade e força, e nisso eu me adaptei muito bem – disse o zagueiro Rafael Santos.
Com contrato de empréstimo por mais uma temporada no APOEL, Rafael Santos acredita que irá chegar com uma boa bagagem em seu retorno de empréstimo ao Flamengo.
– Essa minha experiência adquirida no futebol europeu pelo APOEL me acrescentou bastante e vai me ajudar demais quando eu voltar ao Flamengo. Estarei muito mais maduro e experiente, além de uma bagagem internacional que é importante nos dias de hoje – concluiu.
Natural de Guarujá, litoral de São Paulo, o zagueiro Rafael Santos foi revelado pelas categorias de base do Flamengo. O jovem fez sua estreia como titular na equipe profissional rubro-negra em 2019, no empate em 1 a 1 contra o São Paulo, pelo Brasileirão, vencido pelo Mengão naquela temporada.
Em 2020, Rafael Santos entrou em campo em mais quatro oportunidades, todas como titular, e ajudou na conquista do título carioca antes de desembarcar no futebol europeu.

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