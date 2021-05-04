futebol

Emprestado pelo Coritiba, Nathan vibra com estreia vitoriosa nos Estados Unidos

Jogador brasileiro de 21 anos celebrou bom início nos Estados Unidos pela equipe do San Antonio FC...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 20:54

Crédito: Divulgação/San Antonio FC
O atacante Nathan iniciou com vitória a sua jornada nos Estados Unidos. Emprestado pelo Coritiba ao San Antonio FC, ele foi titular no triunfo por 3 a 0 sobre o Colorado Springs Switchbacks, no último sábado (1). A partida marcou a estreia do time na United Soccer League.
Veja a tabela do Italiano- Muito feliz por esse grande resultado na estreia. A equipe fez um bom jogo e foi merecedora da vitória. Agora é seguir trabalhando, pois ainda temos muita coisa pela frente - destacou o jovem atleta, de 21 anos.
Animado pela vitória no primeiro jogo, Nathan projeta a sequência da USL. O San Antonio FC volta a campo neste sábado (8), quando recebe o Real Monarchs.
- O resultado da estreia dá uma motivação extra para as próximas rodadas, mas sabemos que é preciso manter os pés no chão. Vamos trabalhar nesses próximos dias para fazer mais uma grande partida no sábado - concluiu o atacante.

