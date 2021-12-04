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Emprestado pelo Corinthians, Mateus Vital projeta jogo decisivo pelo Campeonato Grego

Meia já tem 12 jogos disputados pelo Panathinaikos e mostra confiança para conquistar títulos pelo clube na temporada: 'Temos um goleiro forte e bom'...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 18:58

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 18:58

Jogador do Corinthians, mas emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, o meia Mateus Vital tem confronto direto para as primeiras colocações do Campeonato Grego, diante do AEK, vice-líder da competição. Os Verdes vem de três vitórias consecutivas, sendo em dois jogos pelo Campeonato Grego e uma contra a Copa da Grécia. Vital foi titular em todos esses confrontos e está confiante na manutenção dos bons resultados.
- Sabemos da importância desse confronto e vamos em busca de poder somar três pontos e manter essa crescente do momento. Sabemos das dificuldades, é uma partida fora de casa, mas temos condições de vencer e subir na tabela - afirmou Vital.
O Panathinaikos está na quinta colocação do Campeonato Grego, com 17 pontos e pode diminuir a distância para o AEK, que está em segundo lugar, para três, caso vença neste fim de semana.
Desde que chegou ao Pana, Mateus Vital atuou 12 vezes, 11 como titular. O atleta tem um gol e uma assistência no período. Por conta da sequência, o meia acredita que a equipe grega pode brigar por todas as frentes que disputa.
- As duas competições são importantes e vamos brigar por elas. Temos um elenco forte e bom, todos podem jogar e o nível é mantido. Tenho me sentido muito bem, todos me receberam da melhor maneira e tenho procurado retribuir isso dentro de campo - disse o jogador.
Matues Vital tem contrato de empréstimo com o Panathinaikos até junho de 2022. A equipe europeia paga integralmente os salários do atleta, que tem valor fixado 4 milhões de euros (R$ 25,5 mi na cotação atual) por 50% dos direitos, caso o clube grego deseje a permanência do jogador após o fim da cessão pelo Corinthians.
Crédito: MateusVitalestreoucomumaasisstênciapeloPanathinaikos(Foto:Divulgação/AssessoriaMateusVital

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