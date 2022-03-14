Empresários oferecem veterano israelense sonhado pelo Botafogo para o Palmeiras

Empresários ofereceram ao Palmeiras o centroavante israelense Eran Zahavi, de 34 anos, atualmente no PSV, da Holanda. O jogador virou notícia no futebol brasileiro nas últimas semanas por um suposto interesse do Botafogo em contratá-lo como o primeiro reforço do novo investidor que assumiu o futebol do clube carioca.O LANCE! apurou que houve um contato de representantes do jogador com os responsáveis pelo futebol alviverde durante o final de semana, onde foi exposta a vontade do atleta em atuar no Brasil.

O Verdão, contudo, não se empolgou com a oportunidade. O nome deverá ser avaliado por Abel Ferreira e sua comissão técnica, mas o sonho palmeirense continua sendo Pedro, do Flamengo

Zahavi tem proposta para reforçar o Botafogo. O centroavante estará livre no mercado em junho, quando acaba o seu contrato com o PSV. Contudo ele tenta uma liberação antecipada por ter valores atrasados a receber dos holandeses.

Ele está no clube holandês desde 2020, quando chegou do Guangzhou City, da China. Desde então marcou 30 gols em 68 partidas. Nesta temporada foram 13 tentos em 35 jogos.

O israelense tem uma carreira modesta na Europa, com passagens por equipes como o Palermo, da Itália. No demais, atuou grande parte no futebol de seu país, onde foi artilheiro da liga local por três temporadas. Repetiu o feito no Campeonato Chinês.

Além do Fogão, Zahavi tem propostas para atuar nos EUA e para voltar a Israel, segundo a imprensa carioca. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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