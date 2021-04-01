Empresário e pai de Haaland chegam em Barcelona nesta quinta-feira

Mino Raiola e Alf Inge Haaland, empresário e pai de Erling Haaland, chegaram em Barcelona nesta quinta-feira. A dupla foi recebida pelo motorista e empregado de confiança de Joan Laporta, presidente do clube blaugrana. O atacante do Borussia Dortmund é o maior desejo dos culés para a próxima temporada.Por conta da má temporada da equipe alemã e a incerteza da conquista de uma vaga para a próxima Champions League, Haaland sente que é momento de partir. O agente do jogador também disse que o atleta já se desenvolveu e que tem condições de apresentar um grande futebol nos maiores clubes do continente.