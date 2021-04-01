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Empresário e pai de Haaland chegam em Barcelona nesta quinta-feira

Dupla foi recebida por motorista de Joan Laporta, presidente do clube culé, no aeroporto. Equipe de Ronald Koeman é uma das principais interessadas no centroavante...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 08:27

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 08:27
Crédito: AFP
Mino Raiola e Alf Inge Haaland, empresário e pai de Erling Haaland, chegaram em Barcelona nesta quinta-feira. A dupla foi recebida pelo motorista e empregado de confiança de Joan Laporta, presidente do clube blaugrana. O atacante do Borussia Dortmund é o maior desejo dos culés para a próxima temporada.Por conta da má temporada da equipe alemã e a incerteza da conquista de uma vaga para a próxima Champions League, Haaland sente que é momento de partir. O agente do jogador também disse que o atleta já se desenvolveu e que tem condições de apresentar um grande futebol nos maiores clubes do continente.
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No entanto, o Dortmund não deve facilitar a saída do atleta, que tem contrato até 2024, na próxima janela de transferências. Em 2022, o centroavante tem uma multa estabelecida em 75 milhões de euros (R$ 501 milhões), mas neste momento a equipe da Bundesliga pede mais que o dobro em um período de dificuldades econômicas.

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