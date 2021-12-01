Empresário de zagueiro equatoriano nega contato com o Santos

O empresário de Luis Cangá, que atualmente joga pelo Delfin, do Equador, negou qualquer negociação envolvendo o Santos e o zagueiro. A informação inicial foi divulgada pelo próprio presidente do clube Equador, José Delgado, em entrevista à Rádio Área Desportiva, do Equador (99,3 FM).Em contato com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Wesley Moura, fundador da P4 Sports, que cuida da carreira do atleta, comentou que caso exista alguma negociação entre os clubes, a empresa responsável por Luis Cangá não foi informada.

- Do Santos não recebemos proposta. O presidente confirma (do Delfin), mas só se for de clube para clube, porque eu não tenho informação. Se tem alguém falando em nome do atleta, está falando sem autorização. Passei para o nosso departamento jurídico para checar. Vamos verificar. É muito estranho pelas informações estarem avançado e não chegar para nós - disse.O empresário, inclusive, informa que se há algum interesse da equipe santista, é preciso procurar os agentes do zagueiro equatoriano. Vale lembrar que o contrato com o Delfin vai dezembro de 2021. Sendo assim, Cangá fica livre no mercado no final do ano.

- O Santos, se tem interesse no jogador, deveria nos procurar. Até agora não fomos procurados sobre nada. Se acontecer alguma negociação sem nosso consentimento, vamos ter que ver. Ele não tem outro empresário - completou o agente.