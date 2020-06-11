Empresário de Yuri Alberto responde críticas do presidente do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

Tiago Reinis, um dos agentes do atacante Yuri Alberto, fugiu de polêmicas, após ser criticado pelo presidente do Santos, José Carlos Peres, em entrevista ao programa Esporte por Esporte, da Santa Cecília TV, no último domingo. Na ocasião, o mandatário santista acusou os representantes do atacante de “se acharem dono do jogador”.

– Vou conversar com ele (Peres) depois. Ele é uma boa pessoa – disse Reinis, em contato com o LANCE!.E MAIS:Peres destaca chances de Jesualdo aos garotos no Santos e aprova trabalho do treinador: 'Primoroso'Presidente do Santos se defende sobre possível impeachment: 'Podem chamar de incompetente, não ladrão'Prefeitura de Santos não prevê data de retorno das atividades esportivas; Peixe apresentará protocoloDe acordo com Peres, a negociação pela renovação contratual de Yuri, que se encerra no fim de julho, se estende há um ano e a diretoria ofereceu um aumento salarial quatro vezes maior ao atual, mas os agentes do jogador estão dispostos a levá-lo à Europa.

– Nós estamos há mais de um ano tentando renovar o contrato dele. A primeira proposta nossa foi dobrar o salário dele, não houve acordo. Nós triplicamos, não houve acordo. Por quatro vezes, e também não teve acordo. Não teve acordo, porque o empresário colocou na cabeça que tem que vender o jogador para a Europa – disse o presidente santista à Santa Cecília TV.

– A única contraproposta que esse empresário fez pra gente, era um absurdo, era valor de time titular com luvar absurdas. Quer dizer, o jogador nem começou jogar. Nós tínhamos um compromisso que se o jogador jogasse três, iríamos renovar. E foi, o jogador teve três oportunidades, jogou muito bem por sinal, mas é um jogador que ainda tem que crescer muito, tem que mostrar para o que veio e até se valorizar para a Europa – completou.

Contudo, o presidente santista se resguarda em uma proposta de extensão de vínculo protocolada junto a CBF e a Federação Paulista de Futebol para manter o otimismo da permanência de Yuri Alberto.

– Nós temos o direito com o segundo contrato e isso a gente já protocolou na CBF, na Fifa e preferência é do Santos e o jogador vai ter que cumprir a preferência – pontuou.

Reinis não descartou a possibilidade de renovação contratual do atacante com o Alvinegro Praiano.

– Estamos analisando com calma – afirmou o empresário.