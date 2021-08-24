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futebol

Empresário de Philippe Coutinho revela carinho do meia ao Liverpool

Kia Joorabchian afirmou que seria difícil para o brasileiro atuar em um rival direto dos Reds. Atleta do Barcelona está sem espaço na equipe do técnico Ronald Koeman...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 10:34

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:34

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Kia Joorabchian, empresário de Philippe Coutinho, revelou que o meia-atacante ainda guarda muito carinho pelo Liverpool. Em entrevista à "Sky Sports", o agente não revelou quais os planos para o brasileiros, mas que seria difícil atuar em um rival direto dos Reds.- O Liverpool está profundamente em seu coração. Foi um grande torcedor na última campanha, Ele torcia pelo título e possui uma afinidade muito grande lá. Creio que será muito difícil para Coutinho jogar em um adversário direto do Liverpool do ponto de vista pessoal.
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O atleta pertence ao Barcelona, mas não tem espaço na equipe do técnico Ronald Koeman. O clube catalão gostaria de negociar a saída do jogador, que tem contrato até 2023, nesta janela de transferências, mas não encontra pretendentes.
O nome de Coutinho já foi sondado no Arsenal, mas os Gunners não realizaram nenhuma proposta oficial pelo meia nas últimas semanas. A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto, mas a expectativa é de que o veterano permaneça na Catalunha.

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