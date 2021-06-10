Empresário de Gustavo Gómez revela sondagens diárias por zagueiro do Palmeiras

Crédito: Andre Penner / POOL / AFP

Destaque do Palmeiras desde a sua chegada e um dos principais jogadores do elenco, Gustavo Gómez vem atraindo a atenção de alguns clubes pelo mundo.

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Segundo declaração de seu empresário, Renato Bittar, ao programa paraguaio Unión FC, o zagueiro recebe sondagens diárias da Europa, apesar de ainda não haver nenhuma proposta formal até o momento.

- Gustavo Gomez é bastante profissional, é interessante para qualquer equipe. Tem contrato com Palmeiras, trabalha com a Seleção. Não quero entrar em polêmicas. Porém, sim, há muitas perguntas da Europa por ele - revelou o empresário.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém disso, nesta última quarta-feira (09), o portal paraguaio 'La Nación' noticiou um possível interesse do Chelsea, atual campeão da Champions League, no jogador. A informação foi repercutida por um veículo inglês, o Sport Witness, que também afirmou que pessoas próximas ao jogador confirmaram o interesse dos Blues. De acordo com o portal, o time inglês procura um defensor para seu plantel e Gómez deve estar na lista de prioridades de Tomas Tuchel.

No ano passado, o Alviverde contratou em definitivo o paraguaio, que estava apenas emprestado pelo Milan, assinando um contrato de quatro anos. Sendo assim, caso o Chelsea, ou qualquer outro clube, deseje contar com o atleta em seu elenco, terá que desembolsar a quantia solicitada pelo Verdão.

O zagueiro, de 28 anos, tem desfalcado o Palmeiras em razão das convocações para jogos das Eliminatórias e, agora, para a Copa América pela Seleção Paraguaia. Sem contar sua qualidade técnica, Gómez também é reconhecido por sua liderança no time, sendo a primeira opção para vestir a braçadeira de capitão quando Felipe Melo não está em campo.