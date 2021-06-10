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Empresário de Gustavo Gómez revela sondagens diárias por zagueiro do Palmeiras

Clubes europeus têm perguntado sobre a situação do ídolo do Verdão e da Seleção Paraguaia...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 17:00

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:00

Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
Destaque do Palmeiras desde a sua chegada e um dos principais jogadores do elenco, Gustavo Gómez vem atraindo a atenção de alguns clubes pelo mundo.
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Segundo declaração de seu empresário, Renato Bittar, ao programa paraguaio Unión FC, o zagueiro recebe sondagens diárias da Europa, apesar de ainda não haver nenhuma proposta formal até o momento.
- Gustavo Gomez é bastante profissional, é interessante para qualquer equipe. Tem contrato com Palmeiras, trabalha com a Seleção. Não quero entrar em polêmicas. Porém, sim, há muitas perguntas da Europa por ele - revelou o empresário.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém disso, nesta última quarta-feira (09), o portal paraguaio 'La Nación' noticiou um possível interesse do Chelsea, atual campeão da Champions League, no jogador. A informação foi repercutida por um veículo inglês, o Sport Witness, que também afirmou que pessoas próximas ao jogador confirmaram o interesse dos Blues. De acordo com o portal, o time inglês procura um defensor para seu plantel e Gómez deve estar na lista de prioridades de Tomas Tuchel.
No ano passado, o Alviverde contratou em definitivo o paraguaio, que estava apenas emprestado pelo Milan, assinando um contrato de quatro anos. Sendo assim, caso o Chelsea, ou qualquer outro clube, deseje contar com o atleta em seu elenco, terá que desembolsar a quantia solicitada pelo Verdão.
O zagueiro, de 28 anos, tem desfalcado o Palmeiras em razão das convocações para jogos das Eliminatórias e, agora, para a Copa América pela Seleção Paraguaia. Sem contar sua qualidade técnica, Gómez também é reconhecido por sua liderança no time, sendo a primeira opção para vestir a braçadeira de capitão quando Felipe Melo não está em campo.
Ídolo da torcida palestrina em sua quarta temporada pelo clube, Gustavo Gómez está entre os dez zagueiros com mais gols na história do Maior Campeão do Brasil. Em 116 partidas, tem 14 gols, 2 assistências e 4 títulos com a camisa alviverde.

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