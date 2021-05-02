Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresário de Guerrero encaminha pedido de rescisão de contrato ao Inter

Segundo portal do Globo Esporte, jogador tem mostrado descontentamento com impasse sobre sua renovação; clube, por sua vez, nega...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 22:45

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 22:45

Crédito: Guerrero pode estar de saída do Internacional (Ricardo Duarte/Internacional
O impasse para a renovação com Internacional tem deixado Guerrero descontente. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Vagner Martins, em seu canal no YouTube, porém logo apurada pelo "ge". Diante do ocorrido, o empresário do atacante, Vinicius Prattes, encaminhou ao clube um pedido de rescisão de contrato do craque.
CONFIRA A TABELA DO GAUCHÃOEntretanto, colocando panos quentes na situação, o vice de futebol do Colorado, João Patrício Hermmann, em entrevista ao "ge", desmentiu a situação. Segundo o dirigente, Guerrero é muito importante para os planos da equipe. Ele espera que o peruano possa seguir pelos lados do Beira-Rio.
- Não tem nada a respeito sobre pedido de rescisão por parte do atleta. O Guerrero é muito importante para o Inter e contamos com ele. Está trabalhando para voltar o quanto antes e estar à disposição da comissão técnica - declarou.
Por outro lado, Vinicius, em entrevista ao Gaúcha ZH, contou seu lado da versão. Em sua fala, ressaltou suposta "falta de respeito" com o atacante.
- É uma falta de respeito com o atleta. Ele investiu na recuperação dele. Faz tratamento três vezes por dia", disse, completando em seguida:
- Resolve e rescinde. Está faltando respeito com o jogador - sentenciou.
Em pouco mais que 60 jogos pelo Inter, Guerrero já balançou a rede dos adversário por 31 vezes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados