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Empresário de Dembélé participa de reunião no Barcelona após conflito entre jogador e clube

Jogador foi afastado por Xavi e já recusou várias propostas de renovação do Barcelona...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 18:47
Dembelé e Barcelona vivem clima de discórdia após alfinetadas trocadas nas últimas semanas. Por conta da relação estremecida entre as partes, o empresário do jogador esteve em Barcelona nesta terça-feira para realizar uma reunião que pode definir o futuro do atacante francês na temporada.+ Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês
Segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', duas possibilidades foram tratadas na reunião: a saída do atleta ainda nesta janela de transferências ou a renovação do contrato por valores muito inferiores ao que o atacante recebe atualmente. A janela na Europa se encerra na próxima segunda-feira.
+ Frenkie de Jong marca no fim, Barcelona bate o Alavés e segue perto do G4 do Espanhol
O atacante francês, que acumulou problemas disciplinares na passagem pelo Barcelona, foi afastado por Xavi do elenco principal, e não aceitou as diversas propostas de renovação feitas pelo Barcelona. Revelado pelo Rennes, Dembélé passou pelo Borussia Dortmund e tem vínculo com o Barça até junho.
Crédito: DembélépodeestarcomosdiascontadosnoBarcelona(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

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