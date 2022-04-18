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Empresa de Piqué se beneficia de milhões com Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, revela jornal

Áudios vazados entre Piqué e Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, revelaram acordo...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 08:49

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:49

Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, se beneficiou da realização da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. O "El Confidencial" revelou áudios entre o defensor e Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, sobre o acordo.O jogador blaugrana, através da empresa Kosmos, recebeu 24 milhões de euros (R$122 milhões) das autoridades de Riad, mas sua participação no contrato foi ocultada. A instituição cobrou 4 milhões de euros (R$ 20,3 milhões) pela garantia das seis primeiras edições do torneio na Arábia Saudita.
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No entanto, antes da competição ser disputada no mundo árabe, Piqué e Rubiales negociavam para que o torneio acontecesse no Camp Nou. No entanto, o acordo não avançou e desde 2019 a Supercopa vem acontecendo na Arábia Saudita.
A Federação Espanhola de Futebol afirmou estar tranquila com a situação e disse que as informações não trazer nenhuma novidade em relação ao que foi acordado e publicado em 2019.
Crédito: PiquésebeneficioucomrealizaçãodaSupercopadaEspanhanaArábiaSaudita(Foto:PAUBARRENA/AFP

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