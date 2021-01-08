Empate sem gols fora de casa já deu vaga e até título ao Santos

Empate em 0 a 0 fora de casa num primeiro jogo de mata-mata de Copa Libertadores da América. O resultado conquistado diante do Boca Juniors já aconteceu outras duas vezes na história do clube na competição e as duas terminaram com vitória do Peixe, a última deles em um dia inesquecível.Em 2011, ano do tricampeonato da Libertadores, o Santos ficou no empate em 0 a 0 na primeira partida da final diante do Peñarol. O jogo de volta está na memória de todos. Vitória por 2 a 1, gols de Neymar e Danilo, com a coroação daquela geração de jogadores.A situação também aconteceu em 2007. Depois de empatar em 0 a 0 com o América (México) fora de casa pelas quartas de final, o Santos decidiu a classificação na Vila Belmiro. Vitória, também por 2 a 1, gols de Jonas e Rodrigo Souto.