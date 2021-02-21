Empate do Santos tira chances de classificação do Corinthians à pré-Libertadores

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians não tem mais chances matemáticas de se classificar à pré-Libertadores. A situação se confirmou após o empate em 1 a 1 entre Santos e Fluminense, jogo que iniciou após o 0 a 0 entre Timão e Vasco, neste domingo (21), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão.

>> Veja tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO Peixe saiu atrás do marcador, na Vila Belmiro, placar que mantinha as chances do seu rival beliscar a última vaga na fase prévia da competição continental, mas com um gol de Jean Mota empatou o jogo aos 43 minutos do segundo tempo o time de Parque São Jorge viu toda a possibilidade ser dizimada.

Com isso, o Corinthians chegará a última rodada do Brasileiro, contra o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre, na quinta-feira (25), apenas como coadjuvante, sem pretensões, enquanto o Colorado, vice-líder da competição precisará da vitória para voltar a conquistar o campeonato depois de 41 anos.