Empate com Cuiabá é 'filme repetido' no Flamengo de Renato; entenda

Na partida que antecede uma decisão em torneio mata-mata, o desempenho do Flamengo deixa a desejar e o time de Renato Gaúcho deixa pontos pelo caminho no Brasileirão. Este foi o cenário deste domingo, no empate sem gols com o Cuiabá no Maracanã, mas que já se repetiu em outras oportunidades. Foi assim em derrotas para a dupla Gre-Nal por 1 a 0 e 4 a 1, respectivamente.No caso deste domingo, o empate diminuiu a distância para o líder Atlético-MG, o que não minimizou a frustração do torcedor que foi ao Maracanã e vaiou o time no apito final, uma vez que o Flamengo entrou em campo sabendo da derrota do Galo. Uma vitória sobre o Cuiabá e o Rubro-Negro dependeria de si para tirar a diferença e alcançar o inédito Tri do Brasileirão. Veja a classificação!Desde a sua chegada no Ninho do Urubu, em julho, Renato sempre reforça que não prioriza competição "A ou B", mas a predileção do técnico pelas Copas fica clara pelas opções feitas nas partidas do Brasileirão que antecedem duelos da Libertadores ou da Copa do Brasil. Rodrigo Caio e Pedro, por exemplo, não foram relacionados para o confronto de domingo, apesar de não terem lesões.